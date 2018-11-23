Финансы
Официальный курс евро вырос на 63 копейки
Официальный курс евро вырос на 63 копейкиРИА Новости07:09
Официальный курс евро на вторник вырос до 76,15 рубля, следует из данных Банка России. Курс доллара увеличился на 81 копейку — до 67 рублей. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 74,46 копейки, составив 70,5834 рубля.
РИА Новости07:09
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Финансы
Центробанк усложнит выдачу кредитов россиянам
С октября 2019 года Центробанк обяжет банки оценивать долговую нагрузку заемщика при выдаче кредита на сумму 10 тысяч рублей и более, сообщают «Известия».
Обновлено в 06:56
Финансы
Чистая прибыль TCS Group по МСФО выросла в 1,5 раза
В сообщении компании говорится, что за третий квартал 2018 года показатель также увеличился в 1,4 раза год к году, в итоге чистая прибыль компании по МСФО за отчётный период составила 7,3 млрд рублей.
Обновлено в 05:57
Финансы
Рубль вновь подвергся влиянию нефти и геополитики
Новый виток снижения цен на нефть оказал давление на рубль.
Обновлено в 04:23
Финансы
Вклады жителей СЗФО выросли до 3,2 трлн рублей с начала года
В период за январь-сентябрь текущего года вклады жителей Северо-Западного федерального округа увеличились на 3,9% до 3,2 трлн рублей (61,1% от совокупных средств клиентов).
Обновлено в 06:54
Финансы
На Гонконгской фондовой бирже отмечен рост котировок акций
Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже началась с роста котировок акций.
Обновлено в 07:06
Финансы
Кудрин рассказал, как правильно хранить сбережения
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин дал советы по тому, как правильно хранить сбережения.
Обновлено в 02:07
Финансы
Рубль поплыл: как валюта реагирует на конфликт в проливе. LIVE
Конфликт России и Украины в Азовском море уже отразился на курсе рубля.
Обновлено в 07:34
Финансы
Свердловской области удалось снизить объем госдолга на миллиарды
Свердловской области удалось снизить объем госдолга на 5 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:56
Финансы
Брянский бизнес набрал кредитов на 177,2 миллиарда рублей
За девять месяцев 2018 года банки выдали брянским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 177,2 миллиарда рублей займов, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:18
Финансы
ВТБ Капитал сформировал книгу заявок по сделке в рамках «Фабрики ИЦБ»
ВТБ Капитал завершил формирование книги заявок по секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ путем выпуска ипотечных облигаций объемом 74,3 млрд руб. в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 с погашением 28 мая 2048 года.
Обновлено 23 ноября в 05:55
Финансы
«Россельхозбанк» понес убытки еще на 9,8 млрд рублей
Активы снизились на 70 млрд рублей — с 2,89 до 2,83 трлн руб. До конца года РСХБ получит еще 20 млрд руб. в виде прямого взноса в капитал, говорил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с председателем правления банка Борисом Листовым.
Обновлено в 01:01
Финансы
В Минфине назвали рубль валютой «средней твёрдости»
Благодаря предпринятым шагам, среди которых Моисеев назвал и бюджетное правило, удалось преодолеть зависимость рубля от нефтяных цен, и краткосрочные всплески волатильности на рынке не сказываются на рубле.
Обновлено вчера в 17:13
Финансы
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено 24 ноября в 23:14
Финансы
В ближайшие недели доллар может опуститься до отметки 64 рубля
Снижение цен на нефть удивительно слабо повлияло на рубль - обычно можно было бы ожидать, что такая громкая распродажа нефти, как последняя, ослабит рубль по отношению к доллару США, однако, наоборот, рубль выглядит весьма стабильным.
Обновлено в 03:09
Финансы
Торгпред: Товарооборот РФ и Великобритании в 2018 г может вырасти на 10%
Товарооборот между Россией и Великобританией в 2018 году может вырасти на 10%, достигнув 14 миллиардов долларов, сообщил торговый представитель РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.
Обновлено в 05:31