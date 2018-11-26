Финансы
Официальный курс доллара вырос на 84 копейки, евро — на 63
Официальный курс доллара вырос на 84 копейки, евро — на 63Банки.ру06:29
Курс доллара повысился на 84,08 копейки, составив 66,5072 рубля (65,6664 рубля с 24 ноября). Курс евро увеличился на 62,7 копейки, до 75,5655 рубля (74,9385 рубля с 24 ноября).
Банки.ру06:29
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Финансы
Евро и доллар выросли на открытии торгов
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 31 копейку и составил 65,5 рубля.
Обновлено в 07:11
Финансы
Центробанк усложнит выдачу кредитов россиянам
С октября 2019 года Центробанк обяжет банки оценивать долговую нагрузку заемщика при выдаче кредита на сумму 10 тысяч рублей и более, сообщают «Известия».
Обновлено в 06:56
Финансы
Чистая прибыль TCS Group по МСФО выросла в 1,5 раза
В сообщении компании говорится, что за третий квартал 2018 года показатель также увеличился в 1,4 раза год к году, в итоге чистая прибыль компании по МСФО за отчётный период составила 7,3 млрд рублей.
Обновлено в 05:57
Финансы
С долгосрочных вкладов в российских банках в октябре вывели $4,5 млрд
Общая сумма валютных депозитов физических лиц сроком больше месяца за октябрь не изменилась и составила 4,3 трлн руб. Объем долгосрочных вкладов уменьшился с 3,27 трлн руб. до 2,99 трлн руб. Объем краткосрочных вкладов и вкладов до востребования вырос незначительно — до 1,37 млрд руб. Напомним, депутаты рассматривают возможность пополнения российского бюджета за счет невостребованных вкладов.
Обновлено в 06:46
Финансы
Европейские фондовые рынки откроются ростом
Панъевропейский индекс STOXX 600 завершил торги пятницы подъемом на 0,4 процента.
Обновлено в 04:49
Финансы
В динамику рубля может вмешаться морской конфликт между РФ и Украиной
Три корабля украинских ВМС были обстреляны и затем задержаны российской пограничной службой при попытке пройти через керченский пролив в порты Украины на Азовском море.
Обновлено в 04:23
Финансы
Кудрин рассказал, как правильно хранить сбережения
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин дал советы по тому, как правильно хранить сбережения.
Обновлено в 02:07
Финансы
Свердловской области удалось снизить объем госдолга на миллиарды
Свердловской области удалось снизить объем госдолга на 5 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:56
Финансы
Брянский бизнес набрал кредитов на 177,2 миллиарда рублей
За девять месяцев 2018 года банки выдали брянским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 177,2 миллиарда рублей займов, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:18
Финансы
Индекс Nikkei достиг недельного пика, несмотря на падение Уолл-стрит
Индекс Nikkei вырос на 0,76 процента до 21.812,00 пункта, в ходе торгов поднявшись до отметки в 21.838,10 пункта - максимума с 19 ноября.
Обновлено в 02:12
Финансы
Биткоин потерял более 10% стоимости за сутки
Стоимость биткоина за сутки упала более чем на 10%, опустившись ниже психологической отметки в четыре тысячи долларов.
Обновлено вчера в 12:45
Финансы
ВТБ Капитал сформировал книгу заявок по сделке в рамках «Фабрики ИЦБ»
ВТБ Капитал завершил формирование книги заявок по секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ путем выпуска ипотечных облигаций объемом 74,3 млрд руб. в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 с погашением 28 мая 2048 года.
Обновлено 23 ноября в 05:55
Финансы
Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 67 рублей
Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,3—66,8 за 1$. Об этом "Реальному времени" рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константин Кочергин.
Обновлено в 05:48
Финансы
Моисеев: «Наша валюта никогда не была такой сильной, как сейчас»
Рубль приблизился по качеству к валютам средней степени твердости и никогда еще не был таким сильным, как сейчас, считает заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено вчера в 17:13
Финансы
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено 24 ноября в 23:14