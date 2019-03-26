Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 26 мартаИнтерфакс вчера в 06:11
Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 26 марта, составляет 72,9229 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,46%.
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Политика
Израиль стягивает войска на Голанские высоты
Причиной протестов послужило заявление президента США Дональда Трампа о том, что американским властям следует признать Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено вчера в 04:58
Интернет
«Лаборатория Касперского» сообщила об атаках на компьютеры Asus
«Лаборатория Касперского» сообщила об атаках на компьютеры Asus Хакеры внедрили вредоносный код в софт для автоматических обновлений компьютеров Asus, выяснила «Лаборатория Касперского».
Обновлено вчера в 14:18
Энергетика
В ФАС заявили, что запасы бензина выросли с прошлого года на 10%
Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил, что запасы бензина в России выросли по сравнению с прошлым годом на 10%, запасы дизельного топлива — на 30%.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи
В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Футбол
Далер Кузяев пропустит от 6 до 8 недель из-за травмы колена
Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Далер Кузяев будет восстанавливаться после травмы от 6 до 8 недель, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 06:43
Авто
СМИ сообщили о планах Ford уйти с российского рынка
Обновлено в 03:35
Общество
Лишенная титула «Мисс Москва» предостерегла от участия в конкурсах
Лишенная титула «Мисс Москва» Алеся Семеренко предостерегла девушек от участия в конкурсах красоты.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:48
Наука
Представлена безопасная противозачаточная таблетка для мужчин
Ученые из Вашингтонского университета выступили с докладом, в котором сообщили об успешных клинических испытаниях противозачаточного препарата для мужчин.
Обновлено в 03:20
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру
Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54
Футбол
Адвокат Кокорина: если судья продлит срок, то сразу на полгода
Адвокат Андрей Ромашов, представляющий в суде интересы Александра Кокорина, заявил, что по закону судья может продлить срок пребывания под стражей его подзащитного на полгода, а само заседание по делу будет закрытым.
Обновлено в 05:57
Политика
Лавров оценил уровень экономического сотрудничества России и США
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты в России заявил, что Москва заинтересована в укреплении экономических связей с Вашингтоном.
Обновлено в 06:07
Политика
Испытания нового крыла МС-21 завершились
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о завершении испытаний нового крыла для самолета МС-21. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
На учениях авиации ЗВО пройдут пуски управляемых ракет
Самолеты оперативно-тактической авиации проведут пуски управляемых ракет по наземным и воздушным целям, сообщили в штабе Западного военного округа.
Обновлено вчера в 10:04
Футбол
Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на ЧЕ-2020
Обновлено в 06:17
Политика
На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны
На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Политика
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:19
Экономика
Набиуллина: ЦБ не управляет и не планирует управлять курсом рубля
ЦБ РФ не использовал и не планирует использовать инструмент "бюджетного правила" для управления курсом рубля и в случае высокой волатильности на рынке будет приостанавливать покупки валюты не частично, а полностью, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе расширенного заседания коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено вчера в 05:35
Общество
«Почта России» откроет сотни продуктовых магазинов на Северо-Западе
До октября 2019 года «Почта России» планирует открыть более 280 продовольственных магазинов в Северо-Западном регионе, рассказали в ведомстве.
Обновлено в 06:54
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Космос
Ученые НАСА нашли возможный источник «кирпичиков жизни» на Марсе
В последние годы геологи, астробиологи и другие специалисты активно спорят о том, существуют ли запасы органики или микробы в приповерхностных слоях почвы Марса, где есть жидкая вода, куда почти не проникают космические лучи и где относительно тепло.
Обновлено в 05:26
Теннис
Медведев вышел в четвёртый круг Miami Open и сыграет с Федерером
В четвёртом круге турнира Медведев сыграет со швейцарским теннисистом Роджером Федерером.
Обновлено в 01:24
Финансы
Силуанов ожидает роста пенсий на 20% благодаря ИПК
Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии участникам программы до 20% в зависимости от уровня зарплаты, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на коллегии ведомства.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц
Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 05:46
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45