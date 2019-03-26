ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 26 мартаИнтерфакс вчера в 06:11

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 26 марта, составляет 72,9229 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,46%.

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 26 марта

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