Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 26 апреляИнтерфакс вчера в 05:12
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 26 апреля, составляет 64,6794 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:09, Ашберн
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Экономика
У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец
Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.
Обновлено в 15:26
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛ
"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Третий полковник ФСБ арестован по делу о коррупции
Обновлено в 11:32
Кино
Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая
Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено в 05:10
Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА в очередной раз заслужил право сыграть в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ
Обновлено в 15:24
Общество
«Коммерсантъ» сообщил об аресте в Москве украинского мультимиллионера
В Москве задержан и арестован 51-летний украинский мультимиллионер Павел Климец, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах и компании OLYMP, которую возглавляет бизнесмен.
Обновлено в 20:32
Шоу-бизнес
Лишние 9 кг: Малышева посоветовала Сябитовой похудеть
Обновлено в 16:15
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено в 02:17
Происшествия
Забившую до смерти годовалого сына женщину посадили на 12 лет
После завершения расследования суд приговорил женщину к 12 годам исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год.
Обновлено в 15:20
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Российская компания ответила на обвинения в порче нефти
Компания «Самаратранснефть-Терминал» не виновата в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», заявил первый заместитель ее генерального директора Антон Томилов.
Обновлено в 14:50
Политика
Зеленский улетел в Турцию на выходные
Обновлено в 03:17
Общество
Свыше 100 священников в Нью-Йорке заподозрили в педофилии
Не менее 120 священников римско-католической архиепархии Нью-Йорка подозреваются в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним или владении детской порнографией, сообщает архиепархия.
Обновлено в 20:45
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего", сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
Десять человек погибли при взрыве автомобиля в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в сирийкой Ракке произошел двойной теракт, в результате которого погибли не менее восьми человек, среди которых были и члены «Демократических сил Сирии».
Обновлено в 19:47
Политика
Пасечник заявил, что пятилетие ЛНР отпразднуют с салютами и песнями
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью RT рассказал, как в регионе будут отмечать пять лет со дня образования ЛНР.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно
Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 10:33
Музыка
Rammstein выпустили новый клип на песню Radio
Немецкая группа Rammstein опубликовала новый клип на историческую тематику.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов
Один из вагонов электрички, следовавшей из Царицыно в Серпухов, загорелся на площади свыше 70 кв. м. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 17:34
Политика
МИД РФ: приговор Бутиной политически ангажирован
Приговор россиянке Марии Бутиной является позорным пятном на судебной системе США, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ.
Обновлено в 14:54
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено в 15:39
Авто
Дальневосточное автопредприятие Mazda лишили госсубсидий
Обновлено в 12:10
Политика
Путин распорядился о ликвидации пожаров в Забайкалье
Российский президент Владимир Подписал указ, связанный с мерами по ликвидации пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 20:13