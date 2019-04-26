Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 26 апреляИнтерфакс вчера в 05:12

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 26 апреля, составляет 64,6794 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
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Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 64,71 руб

ПРАЙМ05:25

Официальный курс евро снизился

Газета.Ru05:48

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 72,09 рубля

РИА Новости05:29

Банк России определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалт06:04

ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро

News.ru05:40

Курсы доллара и евро на 26 апреля

Банки.ру01:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 64,7053 руб

Финмаркет05:23
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:09, Ашберн
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Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
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Экономика

У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец

Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.
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Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
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После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

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Обновлено в 19:03
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Cranberries выпустили последний альбом с голосом Долорес О’Риордан

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Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛ

"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
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Происшествия

Третий полковник ФСБ арестован по делу о коррупции

Обновлено в 11:32
Кино

Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая

Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено в 05:10
Баскетбол

ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА в очередной раз заслужил право сыграть в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ

Обновлено в 15:24
Общество

«Коммерсантъ» сообщил об аресте в Москве украинского мультимиллионера

В Москве задержан и арестован 51-летний украинский мультимиллионер Павел Климец, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах и компании OLYMP, которую возглавляет бизнесмен.
Обновлено в 20:32
Шоу-бизнес

Лишние 9 кг: Малышева посоветовала Сябитовой похудеть

Обновлено в 16:15
Общество

Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге

Обновлено в 02:17
Происшествия

Забившую до смерти годовалого сына женщину посадили на 12 лет

После завершения расследования суд приговорил женщину к 12 годам исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год.
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Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено вчера в 06:50
Политика

Российская компания ответила на обвинения в порче нефти

Компания «Самаратранснефть-Терминал» не виновата в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», заявил первый заместитель ее генерального директора Антон Томилов.
Обновлено в 14:50
Политика

Зеленский улетел в Турцию на выходные

Обновлено в 03:17
Общество

Свыше 100 священников в Нью-Йорке заподозрили в педофилии

Не менее 120 священников римско-католической архиепархии Нью-Йорка подозреваются в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним или владении детской порнографией, сообщает архиепархия.
Обновлено в 20:45
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего", сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан.
Обновлено в 14:33
Экономика

Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

Обновлено в 15:08
Армия и оружие

Десять человек погибли при взрыве автомобиля в Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в сирийкой Ракке произошел двойной теракт, в результате которого погибли не менее восьми человек, среди которых были и члены «Демократических сил Сирии».
Обновлено в 19:47
Политика

Пасечник заявил, что пятилетие ЛНР отпразднуют с салютами и песнями

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью RT рассказал, как в регионе будут отмечать пять лет со дня образования ЛНР.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно

Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 10:33
Музыка

Rammstein выпустили новый клип на песню Radio

Немецкая группа Rammstein опубликовала новый клип на историческую тематику.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов

Один из вагонов электрички, следовавшей из Царицыно в Серпухов, загорелся на площади свыше 70 кв. м. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 17:34
Политика

МИД РФ: приговор Бутиной политически ангажирован

Приговор россиянке Марии Бутиной является позорным пятном на судебной системе США, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ.
Обновлено в 14:54
Здоровье

Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
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Авто

Дальневосточное автопредприятие Mazda лишили госсубсидий

Обновлено в 12:10
Политика

Путин распорядился о ликвидации пожаров в Забайкалье

Российский президент Владимир Подписал указ, связанный с мерами по ликвидации пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 20:13
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