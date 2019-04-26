Финансы

Официальный курс евро на четверг снизился до 71,72 рубляРИА Новости 24 апреля в 07:42

Официальный курс евро на четверг снизился на 3,03 копейки — до 71,715 рубля, курс доллара увеличился на 18,92 копейки — до 63,9798 рубля, следует из данных Банка России.
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