Официальный курс евро на четверг снизился до 71,72 рубляРИА Новости 24 апреля в 07:42

Официальный курс евро на четверг снизился на 3,03 копейки — до 71,715 рубля, курс доллара увеличился на 18,92 копейки — до 63,9798 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на четверг снизился до 71,72 рубля

Происшествия В Нальчике ФСБ задержала планировавшего теракты боевика В Нальчике задержан местный житель, который планировал теракт по указанию из Сирии.

Автоспорт Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1» Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».

Происшествия В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами "Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.

Политика Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один «Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.

Происшествия На Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции Веллаватте в прибрежном районе Коломбо.

Космос В США планируется запуск напечатанной на 3D-принтере ракеты ИА «Ореанда-Новости» Американская компания Relativity намерена изготовить ракету-носитель, все элементы которой впервые будут напечатаны на 3D-принтере.

Политика Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.

Политика Пасечник рассказал о подготовке к празднованию пятилетия ЛНР Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал о подготовке к празднованию пятилетней годовщины образования самопровозглашенной Луганской народной республики, которое будут отмечать 12 мая.

Политика Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.

Игры Sony PlayStation 5 выйдет не раньше мая 2020 года Компания Sony выпустит новую игровую консоль PlayStation 5 не раньше мая 2020 года.

Здоровье Медработники уральской больницы устроили бунт С заявлением о возмутительно несправедливых зарплатах выступили медицинские работники городской больницы Серова (Свердловская область) 26 апреля.

Политика Шенгенскую зону предложил сократить Макрон О необходимости изменения Шенгенской зоны заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Шоу-бизнес Сестра Быстрицкой из Израиля начала борьбу за ее наследство За наследство скончавшейся народной артистки СССР Элины Быстрицкой началась борьба. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Экономика В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.

Шоу-бизнес Топалов выложил в Сеть «постельное видео» с Тодоренко Певец Влад Топалов поделился с поклонниками интимными семейными кадрами на своей странице в "Инстаграме".

Гаджеты В новой бета-версии MIUI 10 исправили много ошибок MIUI 10 Global Beta 9.4.25 предназначена для смартфонов под брендом Xiaomi и Redmi.