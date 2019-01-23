Финансы

Официальный курс евро на четверг снизился до 75,39 рубляРИА Новости 23 января в 06:58

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 16,8 копейки - до 75,3861 рубля, курс доллара уменьшился на 21,81 копейки - до 66,3318 рубля, следует из данных Банка России.
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Центробанк понизил официальные курсы валют

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Свободная Пресса05:24

ЦБ резко понизил курс евро на выходные

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Участвоваший в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутат Верховной рады Украины Борислав Береза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву.
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Общество

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Общество

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Происшествия

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали в столице лабораторию, в которой производили наркотики в особо крупном размере.
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Происшествия

Один человек погиб при взрыве в китайском городе Чанчунь

Обновлено в 05:21
Авто

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Презентация серийного кроссовера от Genesis должна пройти осенью 2019 года, а продажи машины начнутся в 2020 году.
Обновлено в 04:37
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Появилось видео с места взрыва в Балашихе

Обновлено в 02:57
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Вечный клон: представлен новый Opel Vivaro

Среднеразмерный Opel Vivaro никогда не был самостоятельной разработкой немецкой компании.
Обновлено 23 января в 05:26
Экономика

В России резко подорожала курица

Оптовые и розничные цены на мясо кур в январе 2019 года выросли более чем на 20 процентов, следует из материалов Минсельхоза, опубликованных на сайте ведомства.
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Общество

Сбербанк планирует провести метро к «Сбербанк-Сити»

Сбербанк ведет переговоры с РЖД и правительством Москвы о проведении метро и МЦК к комплексу «Сбербанк-Сити», расположенному напротив «Москва-Сити».
Обновлено в 02:29
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Американская корпорация Apple уволила свыше 200 сотрудников, которые занимались разработкой самоуправляемого автомобиля Titan.
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Трое россиян убили ветерана ради 20 тысяч рублей

Трое жителей Ставропольского края убили ветерана Великой Отечественной войны ради похоронных денег.
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Происшествия

В Нальчике совершено вооруженное нападение на полицейских

По предварительной информации, полицейские, на которых было совершено нападение, являются сотрудниками ДПС.
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Эксперты в очередной раз проанализировали вторичный рынок России по результатам 2018 года и определили 10 самых популярных иномарок.
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Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко может сняться с боя с американцем Райаном Бейдером.
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После обысков в мэрии глава Нефтеюганска попал в больницу

Накануне вечером после проведения следственных действий в городской администрации глава Нефтеюганска 47-летний Сергей Дегтярев был госпитализирован.
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ГП разрешила пяти бизнесменам из «списка Титова» вернуться в Россию

Генпрокуратура сняла ограничения на возвращение в Россию для пяти предпринимателей из "списка Титова", сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.
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Общество

Минобороны РФ рассекретило уникальные документы о блокаде Ленинграда

Уникальные документы Центрального архива Минобороны России, многие из которых недавно рассекретили, представили на сайте МО РФ.
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Авто

Обновлённый Geely S1 по стоимости Lada Vesta SW Cross готов к дебюту

Новое поколение Geely S1 может появиться в продаже уже весной 2019 года.
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