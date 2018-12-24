Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 25 декабря, составляет 68,4073 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.

Финансы Финансы Падение индексов Dow Jones и Nasdaq стало максимальным за 10 лет Недельное падение фондовых индексов Dow Jones и Nasdaq составило 6,9% и 8,4% соответственно.

Финансы Финансы Число полученных россиянами кредитов за 11 месяцев выросло на 18% По его данным, объем кредитования вырос на 48% и составил 7,67 трлн руб. Только в ноябре было выдано 3,3 млн кредитов объемом более 813,67 млрд руб. Как уточняет ОКБ, число выданных в прошлом месяце кредитов выросло на 8%, а объемы кредитования — на 33% по сравнению с ноябрем 2017 года.

Финансы Финансы Газпром рассчитывает на рекордную прибыль по итогам года По итогам 2018 года российский газовый гигант Газпром ожидает получение рекордной прибыли.

Финансы Финансы Промсвязьбанк занял 85% рынка рефинансирования военной ипотеки На долю Промсвязьбанка приходится около 85% от общего объема кредитов, предоставленных на рефинансирование военной ипотеки.

Финансы Финансы Euronext предложила за фондовую биржу Осло 625 млн евро Euronext NV предложила совету директоров норвежской фондовой биржи и центрального депозитария Oslo Boers VPS сделку на 625 млн евро за акции.

Финансы Финансы «Газпром» пока не отказывается от расчетов в долларах, евро и фунтах «Газпром» пока не намерен отказываться от использования долларов, евро и фунтов стерлингов в расчетах с контрагентами за поставки газа.

Финансы Финансы Спекулянты увеличили нетто-лонг в долларах Показатель рассчитывается на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах.

Финансы Финансы На крипторынке началось предновогоднее ралли По мнению финансовых скаутов, на крипторынке началось "предновогоднее ралли": курс биткоина может подняться до 4500 долларов, Ethereum - до 200 долларов, XRP - до 0,55 доллара, Litecoin - до 40 долларов.

Финансы Финансы Совокупные активы банков Московского региона в октябре выросли на 2% Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в октябре 2018 года выросли на 2%, до 55 143,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Финансы Финансы За год объем торгов на фондовой бирже Казахстана сократился на 15% За 11 месяцев 2018 года объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 118,3 трлн тенге ($319 млрд), что на 15,6% ниже, чем за аналогичный период 2017 года.

Финансы Финансы Правительство Южной Кореи выпустит в 2019 г. облигаций на $88 млрд В 2019 году Республика Корея разместит казначейские облигации на сумму 88,5 миллиардов долларов — на пять миллиардов меньше, чем было продано в 2018 году.

Финансы Финансы Пакистан и исламские банки выпустят совместные облигации на $1,5 млрд Государственный банк Пакистана (центробанк) совместно с консорциумом выпустят облигации на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов.

Финансы Финансы Астрахань возьмет в долг у банка 330 млн рублей За пользование заемными средствами городской бюджет заплатит в общей сложности почти 24 млн рублей — такова совокупная сумма процентов, которые «набегут» (ставка 10,03% годовых — прим. ред.). Как сообщается в документации к аукциону на право предоставления кредита, средства нужны городским властям на покрытие дефицита бюджета и обслуживание иных кредитных обязательств.

Финансы Финансы Время долгов: мэрия Волгограда берёт три кредита на 700 млн рублей По данным ИА «СоцИнформБюро», администрация Волгограда решила взять три кредита. Два из них на 200 млн рублей, ещё один – на 300 млн рублей.