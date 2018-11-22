Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 24 ноября
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 24 ноябряИнтерфакс05:02
Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 24 ноября, составляет 74,9385 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,18%.
Интерфакс05:02
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Финансы
ВТБ повысил ставки по вкладам для клиентов банка
Ставка по новому вкладу «Лояльный» составит 7,5%. «Предложение доступно для клиентов, уже оформивших депозит в ВТБ и желающих разместить дополнительные средства на счетах банка», — указано в сообщении.
Обновлено в 07:01
Финансы
Россельхозбанк попрощался с планами закончить год без убытка
Прошлый год госбанк закончил с чистым убытком в размере 19,5 млрд руб.
Обновлено в 09:32
Финансы
Ожидаем существенного понижения индекса Мосбиржи на открытии торгов
После негативного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое падение к ближайшему значимому уровню поддержки 2350 п. Этому способствует явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона.
Обновлено в 01:57
Финансы
В ближайшие недели доллар может опуститься до отметки 64 рубля
Снижение цен на нефть удивительно слабо повлияло на рубль - обычно можно было бы ожидать, что такая громкая распродажа нефти, как последняя, ослабит рубль по отношению к доллару США, однако, наоборот, рубль выглядит весьма стабильным.
Обновлено в 09:28
Финансы
В 2019 году Украина отдаст кредиторам более $15 млрд
В 2019 году Украина потратит на возврат долгов более $15 млрд, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова во время брифинга, сообщило 23 ноября информационное агентство УНН.
Обновлено в 06:29
Финансы
Моисеев заявил о беспрецедентных темпах дедолларизации
Сегодня, 23 ноября 2018 года, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что «заокеанские друзья» помогли российским властям запустить процесс дедолларизации экономики, причём «беспрецедентными» темпами.
Обновлено в 07:42
Финансы
Бюджет Красноярского края на 2019−2021 годы принят в первом чтении
На сессии Законодательного собрания Красноярского края сегодня, 23 ноября, в первом чтении принят региональный бюджет на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов.
Обновлено в 08:39
Финансы
Правительство РФ дополнило список банков-агентов по продаже ОФЗ
Согласно документу, кроме ВТБ и Сбербанка, которые ранее занимались продажей облигаций федерального займа населению, Минфину поручено заключить государственный контракт по размещению и выкупу ОФЗ также с Промсвязьбанком и Почта Банком.
Обновлено в 06:57
Финансы
Госдума поддержала идею убрать с улиц электротабло с курсами валют
Комитет Государственной Думы РФ поддержал инициативу убрать с городских улиц электронные табло с курсами валют.
Обновлено в 08:48
Финансы
Биткоин установил очередной антирекорд
Курс биткоина в пятницу, 23 ноября, упал на 7,6 процента и сейчас торгуется по 4244 доллара, передает Bloomberg.
Обновлено в 07:39
Финансы
Кубань лидирует в ЮФО по объемам ипотечного кредитования
Рынок ипотечного кредитования Кубани за восемь месяцев 2018 года вырос почти на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
Обновлено в 04:44
Финансы
Белорусский банк решил присоединиться к российскому аналогу SWIFT
22 ноября 2018 года стало известно о решении ОАО «Белгазпромбанк» присоединиться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ, которая является российским аналогом SWIFT.
Обновлено в 02:25
Финансы
Манат завершил неделю снижением к евро
Согласно официальному курсу Центрального банка АР, в пятницу, 23 ноября, доллар оценивается в 1,7 маната, евро котируется за 1,9403 маната, рубль - 0,0259 маната.
Обновлено в 02:13
Финансы
Рубль устоял перед долларом, но отступил перед евро
Утром 22 ноября рубль укрепился по отношению к доллару, но отступил перед евро.
Обновлено вчера в 02:20
Финансы
Нестеренко: Объем средств ФНБ может превысить 7% ВВП в 2020 году
Объем ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) может превысить 7% ВВП в 2020 году.
Обновлено в 05:25