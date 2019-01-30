Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 1 февраляИнтерфакс вчера в 05:41

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 1 февраля, составляет 65,3577 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
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ЦБ РФ объявил официальный курс валют на 1 февраля

Телеканал 360°вчера в 08:18

ЦБ понизил курс доллара и евро

News.ruвчера в 05:36

Банк России ощутимо понизил курс доллара, евро потерял меньше

Росбалтвчера в 06:36

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 1 февраля

Интерфаксвчера в 05:41

Курс евро на 1 февраля снизился почти на 40 копеек

Газета.Ruвчера в 05:53

ЦБ понизил на 1 февраля курс доллара до 65,36 рубля

ТАССвчера в 05:25

Центробанк резко снизил курсы евро и доллара на выходные и понедельник

Фонтанка.Ру29 января в 19:03
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Кино

Умерла актриса Валентина Березуцкая

Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие

Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27

В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия

Торговый центр загорелся в дагестанском Кизляре

В городе Кизляр в Дагестане произошел пожар в трехэтажном торговом центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
Обновлено в 00:28
Технологии

В работе YouTube произошел технический сбой

Известно, что из-за технических неполадок пользователи не могут осуществлять работу на сайте.
Обновлено вчера в 22:14
Транспорт

«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Авто

Toyota начала производство новых Corolla для России

На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард рублей

Кадастровая стоимость самой большой квартиры Миллера — 284 млн рублей, рыночную цену расследователи оценили примерно в 1 миллиард руб. Это около $15 млн по текущему курсу и примерно $30 млн по курсу до девальвации 2015 года.
Обновлено вчера в 14:02
Транспорт

«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс

«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Суд арестовал отца сенатора Арашукова

Обновлено вчера в 13:36
Происшествия

В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель

Ленинский районный суд Челябинска арестовал на два месяца 36-летнего Бориса Кондрашина - врача-терапевта городской больницы №11, ранее судимого за ритуальное убийство.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

Суд в Китае приговорил водителя такси к смертной казни

"Первого февраля 2019 года в 10.30 по местному времени (5.30 мск) Народный суд средней ступени города Вэньчжоу провинции Чжэцзян в ходе закрытого заседания огласил смертный приговор в отношении обвиняемого Чжун Юаня по делу об изнасиловании, ограблении и умышленном убийстве, совершенным с особой жестокостью", - говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

В Чечне скончалась самая пожилая россиянка

Самая пожилая россиянка Кока Истамбулова скончалась в Чечне в возрасте 130 лет. Об этом заявил её внук Ильяс Абубакаров.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

На территории байк-центра «Ночных волков» произошел пожар

Пожар произошел в металлическом строении на улице Нижние Мневники в Москве, пожарным удалось ликвидировать возгорание.
Обновлено вчера в 18:54
Интернет

Компания Google доплачивала пользователям за слежку

Компания Google финансово поощряла пользователей, которые предоставляли доступ к данным своего смартфона: отметкам геолокации, трафику и части контента.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

Похищенная из Третьяковки картина Куинджи вернулась на выставку

Обновлено вчера в 23:31
Авто

Новый седан Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле Tesla

Судя по тизеру, опубликованному в социальных сетях японского автопроизводителя несколько часов назад, новый Subaru Legacy получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено в 01:12
Политика

Facebook удалил несколько сотен аккаунтов, связанных с Ираном

Компания Facebook удалила несколько сотен аккаунтов и групп, связанных с Ираном. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 17:17
Гаджеты

Puma представила свои кроссовки с автоматической шнуровкой

Компания Puma анонсировала кроссовки Fi, оснащённые системой автоматической шнуровки.
Обновлено вчера в 07:06
Общество

Москвичи проведут «День без турникетов»

Акцию «День без турникетов» проведут в Москве с 7 по 9 февраля. Ключевой темой мероприятия станет девиз «Создаём будущее».
Обновлено в 00:59
Транспорт

Парк столичного каршеринга вырастет до 20 тысяч машин

Только за январь 2019 года на машинах каршеринга было совершено около 2,7 миллиона человек. Каршеринг в Москве запустили осенью 2015 года.
Обновлено в 01:09
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся торговый центр

В торгово-развлекательном центре «Карнавал» в Екатеринбурге произошел пожар с сильным задымлением, спасатели эвакуировали 40 человек.
Обновлено вчера в 23:54
Авто

Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class

Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено вчера в 15:07
Общество

Раскрыта загадка гробницы Тутанхамона

Специалисты, проводившие 10-летнюю реставрацию гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона, рассказали, что загадочные пятна на стенах погребальной комнаты, обнаруженные при ее вскрытии в начале XX века, являются погибшими бактериями.
Обновлено вчера в 23:02
Наука

В Англии случайно нашли древнюю рукопись о короле Артуре

Сотрудник Бристольского университета (Великобритания) Майкл Ричардсон случайно обнаружил в местной библиотеке фрагменты рукописи XIII века, повествующей о подвигах короля Артура и волшебнике Мерлине.
Обновлено вчера в 20:34
Экономика

Россия снова сократила вложения в госдолг США

Россия в ноябре 2018 года снова вернулась к сокращению вложений в казначейские обязательства минфина США (US Treasuries).
Обновлено в 00:10
Происшествия

На Тайване туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов

Обновлено вчера в 17:14
Общество

Каждый четвертый россиянин проводит в Сети свыше четырех часов в день

Каждый четвертый россиянин старше 18 лет проводит в интернете более четырех часов в сутки, рассказал «Известиям» гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие

Военные инженеры пробили протоку в обвале на реке Бурее

Военные инженеры произвели новый подрыв слоя скальных пород пород на Бурейском водохранилище, в результате которого удалось разрушить перемычку между верхними слоями водоёма и проделанным каналом.
Обновлено в 01:03
Экономика

Чек среднего роста: траты в январе больше всего увеличились на АЗС

В январе 2019 года вырос средний чек на АЗС, в супермаркетах и в заведениях общепита.
Обновлено вчера в 16:01
Общество

Для родителей екатеринбургских первоклассников составили инструкцию

Специалисты «Ростелекома» делали расчет на подачу 20 тысяч заявлений одновременно (с поправкой на то, что родители отправляют их с пяти разных устройств).
Обновлено вчера в 04:00
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