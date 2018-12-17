Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 18 декабря
Интерфакс
вчера в 05:30

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 18 декабря, составляет 75,3814 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,01%.
Интерфаксвчера в 05:30

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Курс доллара и евро на 18 декабря

Банки.ру00:00

Центробанк установил курс доллара и евро на 18 декабря

Телеканал 360°вчера в 08:08

Официальный курс доллара незначительно повышен, евро чуть потерял

Росбалтвчера в 06:42

Официальный курс евро на вторник снизился до 75,38 рубля

РИА Новостивчера в 05:57

ЦБ повысил курс доллара

News.ruвчера в 05:41

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 18 декабря

Интерфаксвчера в 05:30

Официальные курсы ЦБ России на 15–17.12.2018

Коммерсантъ16 декабря в 16:51
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Финансы

Россия в октябре увеличила вложения в гособлигации США на $210 млн

Россия второй месяц подряд продолжает увеличивать инвестиции в гособлигации США — в октябре 2018 года сумма российских вложений выросла на $210 млн, до $14,629 млрд, следует из данных американского Минфина.
Обновлено в 00:25
Финансы

Орешкин оценил влияние повышения ставки ЦБ на ВВП в 2019 году

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что в ведомстве не ожидают более сильного замедления роста ВВП страны в 2019 году в связи с повышением ключевой ставки до 7,75%.
Обновлено в 00:44
Финансы

Омская область получит еще 1,4 млрд из федерального бюджета

Омская область получит еще 1,4 млрд рублей в качества дотации на сбаланированность, сообщила пресс-служба облправительства.
Обновлено в 00:26
Финансы

Трамп раскритиковал ФРС из-за возможного повышения ставки

Президент США Дольнад Трамп раскритиковал американскую Федеральную резервную систему, которая рассматривает возможность повышения процентной ставки.
Обновлено вчера в 10:10
Финансы

Россияне вдвое увеличили объем перевода средств с карты на карту

Рост числа безналичных переводов связан с удобством этого способа для пополнения кредитных карт, перевода средств из банка в банк, переводов родственникам, друзьям и коллегам по работе.
Обновлено вчера в 17:07
Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением

Индекс МосБиржи сократился на 0,18% и составил 2361,43 пункта.
Обновлено вчера в 02:20
Финансы

Правительство РФ хочет ужесточить правила привлечения займов регионами

По действующим правилам расходы на обслуживание не должны превышать 15% от общего объема бюджетных расходов региона, чиновники же хотят снизить планку до 10%.
Обновлено вчера в 09:15
Финансы

МВФ обсудит новый кредит для Украины

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард сообщила о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении нового кредита после 10 декабря еще 29 ноября по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 22:58
Финансы

Украина направит почти треть бюджета на 2019 год на погашение госдолга

В Минфине Украины заявили, что правительство смотрит на ситуацию со спокойствием Почти треть украинского бюджета на 2019 года будет потрачено на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:33
Финансы

Банк России открыл монетную площадку в Омске

Первая монетная площадка была открыта 15 ноября в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 23:24
Финансы

Банк «ДОМ.РФ» предлагает новый вклад «Ипотечный»

Банк «ДОМ.РФ» запустил новый вклад «Ипотечный».
Обновлено вчера в 11:51
Финансы

Денег на санацию не хватило, чтобы заткнуть дыру в Крайинвестбанке

ЦБ в пятницу объявил, что одобрил изменение плана санации краснодарского Крайинвестбанка.
Обновлено вчера в 11:48
Финансы

Результаты банка Rietumu за III квартал демонстрируют стабильность

Все основные финансовые показатели работы латвийского банка Rietumu и концерна Rietumu в III квартале 2018 года демонстрируют стабильность и создают прочную базу для качественного обслуживания и финансирования бизнеса.
Обновлено вчера в 08:15
Финансы

Новый банк развития БРИКС расширит членский состав группы

Новый банк развития БРИКС будет способствовать расширению состава группы стран, заявил в воскресенье вице-президент банка Саркис Жозе Буаинаин на 15-м Китайском международном финансовом форуме в Шанхае.
Обновлено вчера в 05:55
Финансы

Нацбанк Украины ожидает прибыль банковского сектора в 2018 г после 4 лет убытков

Банковский сектор на Украине получил 531,6 миллиона долларов прибыли по результатам работы десяти месяцев 2018 года, ожидается прибыль и по итогам всего года, сообщается на сайте Национального банка (ЦБ) Украины.
Обновлено вчера в 09:36
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