Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 18 декабря, составляет 66,6208 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 18 декабря

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