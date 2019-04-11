Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 12 апреляИнтерфакс 07:23
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 12 апреля, составляет 64,3991 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
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Происшествия
В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией
Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".
Обновлено в 10:52
Происшествия
Суд отпустил Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:04
Политика
Порошенко намерен стать депутатом Европарламента
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что будет баллотироваться в депутаты Европарламента в 2024 году.
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Политика
Суд Лондона оставил Ассанжа под арестом
Лондонский суд оставил под арестом основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:03
Происшествия
ДТП в маршруткой в Волгограде: один человек погиб
Обновлено в 11:10
Авто
Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет
Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
Обновлено вчера в 10:07
Финансы
Нерезиденты в марте купили более 40% размещенных ОФЗ
Доля нерезидентов и "дочек" иностранных банков в мартовских размещениях ОФЗ оставалась высокой и составила 40,7%.
Обновлено в 07:34
Экономика
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Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является "здоровой".
Обновлено в 10:32
Политика
В Госдуме нашли мертвым помощника депутата Ковалева
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева умер в четверг на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ - спустя менее, чем неделю после ухода из жизни самого Ковалева.
Обновлено в 08:54
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Наука
Полет на МКС заставил молодых мышей коллективно бегать кругами
Наконец, ученые предполагают, что таким образом мыши могли компенсировать недостаток сигналов вестибулярному аппарату в невесомости (однако почему так вели себя только молодые мыши, так и не ясно).
Обновлено в 09:00
Экономика
ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО
Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь.
Обновлено в 06:52
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Происшествия
На ЛЭП в Магнитогорске обнаружена взрывчатка
Мастера федеральной электросетевой компании, дежурившие в Агаповском районе, наткнулись на подозрительные предметы 9 апреля.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
Обновлено в 11:07
Общество
Ярославское издание «Яркуб» попало в реестр запрещенных сайтов
Ярославское интернет-издание «Яркуб» внесено в реестр запрещенных сайтов по решению Роскомнадзора на основании ст. 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Супруга Хабенского впервые показала лицо старшей дочери
Лицо Александры звездные родители тщательно скрывали. И вот накануне Ольга Литвинова показала девочку.
Обновлено в 10:40
Наука
Робота научили сортировать мусор на ощупь
Разработчики научили манипулятор различать пластик, бумагу и металл, и продемонстрировали потенциальное применение робота в качестве сортировщика мусора.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри
Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Заседание суда по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за угрозы взрыва
Из-за ЧП прервано заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 06:29
Общество
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Авто
Acura TLX PMC Edition дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке
Через неделю в рамках автосалона в Нью-Йорке Acura представит эксклюзивную модель TLX, собранную вручную специалистами Performance Manufacturing Center, отвечающими за сборку легендарного Acura NSX.
Обновлено в 10:33
Политика
Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН
Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Политика
В Судане произошел военный переворот
Сегодня утром СМИ Судана сообщили о военном перевороте.
Обновлено в 03:46
Авто
В России начались продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом
Китайская автомобильная компания Haval объявила о старте продаж на российском рынке моделей H2 и H6 с новым логотипом.
Обновлено в 10:58
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика
Полиция Украины возбудила дело из-за ролика со сбитым Зеленским
Национальная полиция Украины сообщила в Facebook, что открыла уголовное производство из-за распространения ролика, на котором «одного из кандидатов на пост президента Украины» сбивает грузовик.
Обновлено в 09:30