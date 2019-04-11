ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 12 апреляИнтерфакс 07:23

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 12 апреля, составляет 64,3991 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 12 апреля

Происшествия В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".

Происшествия Суд отпустил Майкла Калви под домашний арест Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Политика Порошенко намерен стать депутатом Европарламента Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что будет баллотироваться в депутаты Европарламента в 2024 году.

Политика Суд Лондона оставил Ассанжа под арестом Лондонский суд оставил под арестом основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, передает РИА Новости.

Авто Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.

Финансы Нерезиденты в марте купили более 40% размещенных ОФЗ Доля нерезидентов и "дочек" иностранных банков в мартовских размещениях ОФЗ оставалась высокой и составила 40,7%.

Экономика Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой» Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является "здоровой".

Политика В Госдуме нашли мертвым помощника депутата Ковалева Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева умер в четверг на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ - спустя менее, чем неделю после ухода из жизни самого Ковалева.

Экономика Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.

Наука Полет на МКС заставил молодых мышей коллективно бегать кругами Наконец, ученые предполагают, что таким образом мыши могли компенсировать недостаток сигналов вестибулярному аппарату в невесомости (однако почему так вели себя только молодые мыши, так и не ясно).

Экономика ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь.

Технологии За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.

Происшествия На ЛЭП в Магнитогорске обнаружена взрывчатка Мастера федеральной электросетевой компании, дежурившие в Агаповском районе, наткнулись на подозрительные предметы 9 апреля.

Происшествия Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.

Общество Ярославское издание «Яркуб» попало в реестр запрещенных сайтов Ярославское интернет-издание «Яркуб» внесено в реестр запрещенных сайтов по решению Роскомнадзора на основании ст. 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Шоу-бизнес Супруга Хабенского впервые показала лицо старшей дочери Лицо Александры звездные родители тщательно скрывали. И вот накануне Ольга Литвинова показала девочку.

Наука Робота научили сортировать мусор на ощупь Разработчики научили манипулятор различать пластик, бумагу и металл, и продемонстрировали потенциальное применение робота в качестве сортировщика мусора.

Шоу-бизнес Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.

Общество За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.

Авто Acura TLX PMC Edition дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке Через неделю в рамках автосалона в Нью-Йорке Acura представит эксклюзивную модель TLX, собранную вручную специалистами Performance Manufacturing Center, отвечающими за сборку легендарного Acura NSX.

Политика Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.

Общество Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".

Политика В Судане произошел военный переворот Сегодня утром СМИ Судана сообщили о военном перевороте.

Авто В России начались продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом Китайская автомобильная компания Haval объявила о старте продаж на российском рынке моделей H2 и H6 с новым логотипом.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.