Финансы
ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 10 апреляЭкономика сегодня 09 апреля в 11:24
Банк России объявил официальные курсы доллара и евро на среду, 10 апреля. Обе валюты, по данным регулятора, упали в цене. Так, курс доллара опустился на 57 копеек и составил 64,78 рубля.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 08:20, Ашберн
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.
Обновлено в 07:38
Космос
Lockheed Martin представила прототип лунного модуля
Обновлено в 06:08
Политика
В Судане произошел военный переворот
Группа военных совершила переворот в Судане.
Обновлено в 02:51
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Технологии
Bloomberg: пользователей голосового помощника от Amazon подслушивают
Для обучения голосового помощника Алексы распознаванию речи компания Amazon до сих пор использует труд тысяч сотрудников по всему миру, а также записи частных разговоров пользователей, следует из журналистского расследования, опубликованного Bloomberg 11 апреля.
Обновлено в 05:50
Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Волгограде снова эвакуируют школы и больницы
Администрация города получила анонимные угрозы о минировании некоторых учреждений Волгоградские школы и медучреждений эвакуировали 11 апреля.
Обновлено в 07:22
Происшествия
«Ангарскому маньяку» утвердили второй пожизненный срок
Обновлено в 07:12
Политика
Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН
Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Электоральный рейтинг Путина упал до минимума с 2014 года
Вторым после Путина по популярности стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 6% голосов, что всего на 1% больше предвыборных результатов опроса января 2018 года.
Обновлено в 07:05
Здоровье
В Греции родился ребенок от трех родителей
Обновлено в 07:56
Экономика
«Ведомости»: Сбербанк получит 51% «Центра речевых технологий»
Под контроль Сбербанк перейдет группа IT-компаний «Центр речевых технологий» (ЦРТ), где доля банка составит 51%, сообщили три источника газеты «Ведомости».
Обновлено в 00:44
Политика
Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наносить удары по тем, кто уверен в возможности поставить страну на колени с помощью санкций, передает Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.
Обновлено вчера в 22:26
Футбол
РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги
Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено в 07:51
Космос
Земля под обстрелом: Купол долго не продержится
На самом деле, разрушительную силу космических камней трудно оценить, ведь уфологи говорят о их разрушительной силе для Земли.
Обновлено в 07:55
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Футбол
«Матч ТВ» лишился права трансляции матчей Английской премьер-лиги
Как отмечает РБК, что спортивный канал «Матч ТВ» лишился права трансляции матчей, поскольку Rambler Group заплатил за возможность показа игр около €7 млн.
Обновлено в 06:41
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о состоянии дочери Валерии после операции
Ранее в Instagram старшей дочери певицы Валерии появилась запись, в которой Анна Шульгина рассказала, что попала в больницу.
Обновлено вчера в 05:53
Шоу-бизнес
Надя Ручка посетовала на трудности жизни в декрете
Обновлено в 06:55
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Космос
В аэропорту Благовещенска появилась 12-метровая ракета
Первый пуск с Восточного был осуществлен 28 апреля 2016 года, ракета-носитель «Союз-2» вывела на орбиту космический аппарат «Ломоносов».
Обновлено вчера в 04:49
Энергетика
США возобновили поставки венесуэльской нефти
С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти не осуществлялись.
Обновлено вчера в 20:59