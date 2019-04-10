Финансы

ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 10 апреляЭкономика сегодня 09 апреля в 11:24

Банк России объявил официальные курсы доллара и евро на среду, 10 апреля. Обе валюты, по данным регулятора, упали в цене. Так, курс доллара опустился на 57 копеек и составил 64,78 рубля.
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Официальный курс евро на пятницу снизился до 72,66 рубля

РИА Новости07:19

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 12 апреля

Интерфакс07:23

Курсы доллара и евро на 11 апреля

Банки.ру01:00

Официальный курс доллара на пятницу снизился до 64,40 рубля

ПРАЙМ06:49

ЦБ РФ установил курс евро с 12 апреля в размере 72,6551 руб

Финмаркет07:08

Банк России ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:21

Официальный курс евро снизился до 72,95 рубля

Газета.Ruвчера в 08:04
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Происшествия

В Воронеже арестовали водителя, умышленно сбившего курсанта

Обновлено в 06:01
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Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

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Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.
Обновлено в 07:38
Космос

Lockheed Martin представила прототип лунного модуля

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Происшествия

В Воронеже неизвестные «заминировали» мэрию, облдуму и 12 школ

Обновлено в 08:08
Политика

В Судане произошел военный переворот

Группа военных совершила переворот в Судане.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В Челябинской области подростки спасли из горящего дома шестерых детей

Обновлено в 04:54
Общество

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Технологии

Bloomberg: пользователей голосового помощника от Amazon подслушивают

Для обучения голосового помощника Алексы распознаванию речи компания Amazon до сих пор использует труд тысяч сотрудников по всему миру, а также записи частных разговоров пользователей, следует из журналистского расследования, опубликованного Bloomberg 11 апреля.
Обновлено в 05:50
Политика

Британская полиция задержала Ассанжа

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В Волгограде снова эвакуируют школы и больницы

Администрация города получила анонимные угрозы о минировании некоторых учреждений Волгоградские школы и медучреждений эвакуировали 11 апреля.
Обновлено в 07:22
Происшествия

«Ангарскому маньяку» утвердили второй пожизненный срок

Обновлено в 07:12
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Обновлено в 08:09
Политика

Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН

Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

Электоральный рейтинг Путина упал до минимума с 2014 года

Вторым после Путина по популярности стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 6% голосов, что всего на 1% больше предвыборных результатов опроса января 2018 года.
Обновлено в 07:05
Здоровье

В Греции родился ребенок от трех родителей

Обновлено в 07:56
Экономика

«Ведомости»: Сбербанк получит 51% «Центра речевых технологий»

Под контроль Сбербанк перейдет группа IT-компаний «Центр речевых технологий» (ЦРТ), где доля банка составит 51%, сообщили три источника газеты «Ведомости».
Обновлено в 00:44
Политика

Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наносить удары по тем, кто уверен в возможности поставить страну на колени с помощью санкций, передает Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.
Обновлено вчера в 22:26
Футбол

РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги

Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено в 07:51
Космос

Земля под обстрелом: Купол долго не продержится

На самом деле, разрушительную силу космических камней трудно оценить, ведь уфологи говорят о их разрушительной силе для Земли.
Обновлено в 07:55
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Футбол

«Матч ТВ» лишился права трансляции матчей Английской премьер-лиги

Как отмечает РБК, что спортивный канал «Матч ТВ» лишился права трансляции матчей, поскольку Rambler Group заплатил за возможность показа игр около €7 млн.
Обновлено в 06:41
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о состоянии дочери Валерии после операции

Ранее в Instagram старшей дочери певицы Валерии появилась запись, в которой Анна Шульгина рассказала, что попала в больницу.
Обновлено вчера в 05:53
Шоу-бизнес

Надя Ручка посетовала на трудности жизни в декрете

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Авто

Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году

В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
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Космос

В аэропорту Благовещенска появилась 12-метровая ракета

Первый пуск с Восточного был осуществлен 28 апреля 2016 года, ракета-носитель «Союз-2» вывела на орбиту космический аппарат «Ломоносов».
Обновлено вчера в 04:49
Энергетика

США возобновили поставки венесуэльской нефти

С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти не осуществлялись.
Обновлено вчера в 20:59
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