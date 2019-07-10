Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 11 июляЭкономика сегодня 10 июля в 06:42

Доллар подорожал на 3,28 копейки – до 63,7988 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на четверг, 11 июля. Курс евро по сравнению с показателем на среду вырос на 10,05 копейки – до 71,5631 рубля.
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Официальный курс доллара США снизился на 80 коп., евро — на 55 коп

Urbc.Ruвчера в 07:21

ЦБ РФ установил курс евро с 13 июля в размере 71,0114 руб

Финмаркет05:30

Официальный курс евро снизился на 56 копеек

РИА Новостивчера в 06:33

Курсы доллара и евро на 12 июля

Банки.ру01:00

Курсы валют ЦБ РФ на 11 июля: 62,9944 руб/доллар США и 71,0073 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 12 июля в размере 71.0073 руб. против 71.5631 руб. на 11 июля

АК&Мвчера в 06:09

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 11 июля

Экономика сегодня10 июля в 06:42
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:57, Вашингтон
Общество

Россельхознадзор начнет следить за животными в зоопарках и цирках

РБК писал в марте о том, что Минкультуры работает над постановлением о правилах содержания животных в зоопарках, цирках и на других объектах.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Политика

Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии

Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую базу в Сирии

Обновлено в 16:00
Политика

Порошенко отреагировал на предложение Зеленского о люстрации

Экс-президент Украины Петр Порошенко не одобрил идею нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о расширении действия закона о люстрации.
Обновлено в 10:02
Политика

ЦИК Украины отказался регистрировать 17 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Обновлено в 12:50
Общество

«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений

Обновлено в 08:58
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 13:31
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено в 15:05
Политика

Путин предложил назвать одну из улиц Петербурга именем Жореса Алферова

В Петербурге одну из улиц могут назвать в честь академика Жореса Алферова.
Обновлено в 10:49
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Участники протестов против храма в Екатеринбурге сообщили об обысках

Екатеринбурге к участникам протестов против храма пришли с обысками, сообщает «ОВД-Инфо». Следственные действия провели сотрудники ФСБ и СК.
Обновлено в 08:39
Происшествия

В отеле в Сомали произошел взрыв

Обновлено в 11:58
Происшествия

В российском городе расстреляли полицейских

В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 11:11
Общество

Эксперты назвали вузы России с самыми высокими зарплатами выпускников

Список возглавили НИУ «Высшая школa экономики» и МГИМО. Выпускники данных вузов зaрaбaтывaют примерно 110 тыс. рублей в месяц.
Обновлено в 03:13
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Политика

Путин обсудил с Совбезом РФ российско-украинские отношения

Президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета безопасности России, на котором была затронута проблематика российско-украинских отношений, в том числе в свете состоявшегося накануне телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:48
Общество

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

На дом обматерившего в прямом эфире президента России Владимира Путина журналиста Георгия Габуния повесили позорную табличку.
Обновлено в 16:41
Общество

Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона

Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Леди Гага и Брэдли Купер стали жить вместе

Певица Леди Гага и голливудский актер Брэдли Купер стали жить вместе. Гага переехала в шикарный особняк актера в Нью-Йорке, пишет «МК».
Обновлено в 13:40
Кино

Безруков рассказал, что не будет играть Остапа в сериале «Бендер»

Обновлено в 09:45
Экономика

В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения

"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Спорт

Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако

Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес

Рита Дакота после липосакции украсила обложку мужского журнала

Рита Дакота оказалась честна с подписчиками в Instagram, поэтому весной призналась, что сделала липосакцию.
Обновлено в 12:50
Общество

В России могут разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей и животных, которые являются зарегистрированными товарными знаками, следует из базы данных палаты.
Обновлено в 14:31
Наука

Самую старую полностью сохранившуюся лилию обнаружили в Бразилии

Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес

Газманов показал романтическую прогулку с женой по Италии

На днях на YouTube вышел выпуск шоу Насти Ивлеевой с участием Олега Газманова.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
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