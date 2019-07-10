Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 11 июляЭкономика сегодня 10 июля в 06:42
Доллар подорожал на 3,28 копейки – до 63,7988 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на четверг, 11 июля. Курс евро по сравнению с показателем на среду вырос на 10,05 копейки – до 71,5631 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:57, Вашингтон
Общество
Россельхознадзор начнет следить за животными в зоопарках и цирках
РБК писал в марте о том, что Минкультуры работает над постановлением о правилах содержания животных в зоопарках, цирках и на других объектах.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Политика
Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии
Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую базу в Сирии
Обновлено в 16:00
Политика
Порошенко отреагировал на предложение Зеленского о люстрации
Экс-президент Украины Петр Порошенко не одобрил идею нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о расширении действия закона о люстрации.
Обновлено в 10:02
Политика
ЦИК Украины отказался регистрировать 17 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Обновлено в 12:50
Общество
«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений
Обновлено в 08:58
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 13:31
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено в 15:05
Политика
Путин предложил назвать одну из улиц Петербурга именем Жореса Алферова
В Петербурге одну из улиц могут назвать в честь академика Жореса Алферова.
Обновлено в 10:49
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Участники протестов против храма в Екатеринбурге сообщили об обысках
Екатеринбурге к участникам протестов против храма пришли с обысками, сообщает «ОВД-Инфо». Следственные действия провели сотрудники ФСБ и СК.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В отеле в Сомали произошел взрыв
Обновлено в 11:58
Происшествия
В российском городе расстреляли полицейских
В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 11:11
Общество
Эксперты назвали вузы России с самыми высокими зарплатами выпускников
Список возглавили НИУ «Высшая школa экономики» и МГИМО. Выпускники данных вузов зaрaбaтывaют примерно 110 тыс. рублей в месяц.
Обновлено в 03:13
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ российско-украинские отношения
Президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета безопасности России, на котором была затронута проблематика российско-украинских отношений, в том числе в свете состоявшегося накануне телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:48
Общество
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
На дом обматерившего в прямом эфире президента России Владимира Путина журналиста Георгия Габуния повесили позорную табличку.
Обновлено в 16:41
Общество
Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Леди Гага и Брэдли Купер стали жить вместе
Певица Леди Гага и голливудский актер Брэдли Купер стали жить вместе. Гага переехала в шикарный особняк актера в Нью-Йорке, пишет «МК».
Обновлено в 13:40
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Спорт
Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес
Рита Дакота после липосакции украсила обложку мужского журнала
Рита Дакота оказалась честна с подписчиками в Instagram, поэтому весной призналась, что сделала липосакцию.
Обновлено в 12:50
Общество
В России могут разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей
В Госдуму внесён законопроект, предлагающий разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей и животных, которые являются зарегистрированными товарными знаками, следует из базы данных палаты.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Газманов показал романтическую прогулку с женой по Италии
На днях на YouTube вышел выпуск шоу Насти Ивлеевой с участием Олега Газманова.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49