Доллар подорожал на 3,28 копейки – до 63,7988 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на четверг, 11 июля. Курс евро по сравнению с показателем на среду вырос на 10,05 копейки – до 71,5631 рубля.

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 11 июля

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