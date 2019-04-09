Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 11 апреляИнтерфакс 10 апреля в 08:37
Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 11 апреля, составляет 72,9460 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,03%.
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Прогноз курса доллара на апрель: рублю не дают реализовать потенциал
Свободная Пресса10 апреля в 00:00
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
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В Origin началась весенняя распродажа
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На Украине капитана судна «Норд» объявили в розыск
«После того как капитан судна «Норд» в очередной раз не явился на судебное заседание, сегодня, 12 апреля 2019 года, согласно определению Оболонского районного суда города Киева, его объявили в розыск», — говорится в сообщении в Telegram-канале украинской прокуратуры.
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«Транснефть» оценила намерение Белоруссии перекрыть «Дружбу»
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Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колени
Прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в ходе заседания суда предоставила расшифровку диалога между подсудимыми и потерпевшим водителем Виталием Соловчуком.
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Армия и оружие
Т-80БВМ оснащается динамической защитой в мягких чехлах
На телеканале «Звезда» вышел материал о дополнительной защите танка Т-80БВМ. Речь идёт о навесных блоках динамической защиты.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду
Армия Судана не выдаст отстраненного от власти президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).
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"Локомотив" на своем официальном сайте объявил о продлении соглашений с тремя игроками команды.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Американский беспилотник полетал у западных границ России
Стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk ВВС США провел разведку у западных границ России.
Обновлено в 09:11
Общество
Российского священника отправили служить в село из-за фото жены
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Обновлено в 05:18
Происшествия
Настоятелю храма вынесли приговор за совращение 12-летней прихожанки
Настоятеля храма Святой Троицы в селе Липин Бор Вологодской области, который совращал 12-летнюю девочку, приговорили к 4,5 годам лишения свободы.
Обновлено в 08:33
Политика
У Киева есть план «Б» на случай прекращения транзита газа — Гройсман
У Киева есть план «Б» на случай, если Россия прибегнет к другим действиям по поводу транзита газа, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Самаре члена Либертарианской партии госпитализировали с сотрясением мозга после допроса в ФСБ
В Самаре фотограф и член Либертарианской партии Руслан Бадартдинов был госпитализирован с сотрясением мозга после допроса в ФСБ.
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Здоровье
Новый биочип может обнаружить начальные этапы заболевания
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В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
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Космос
Попавшая на фото черная дыра получила гавайское имя
Сверхмассивная черная дыра, изображение которой удалось впервые получить на этой неделе, получила имя.
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Шоу-бизнес
Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны
Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны Супруга принца Уильяма в скором времени может стать королевой.
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Путин поручил найти деньги на продление программы развития Крыма
Президент России Владимир Путин поручил правительству найти средства для продления федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крыма и Севастополя с 2022 до 2025 года, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 07:29
Происшествия
СК сообщил об обысках в администрации Новокузнецка
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Концепт Ford Transit Smart Energy сбережёт тепло зимой
Обновлено вчера в 09:49
Экономика
Uber раскрыл убытки от слияния с «Яндексом»
Американский сервис по вызову такси Uber раскрыл сумму убытка совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год.
Обновлено в 09:27