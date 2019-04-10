Финансы
Официальный курс евро снизился до 72,95 рубляГазета.Ru 10 апреля в 08:04
Официальный курс евро на четверг снизился на 2,48 копейки - до 72,946 рубля. Это следует из данных Банка России. Курс доллара упал 3,93 копейки, составив 64,7373 рубля.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:07, Ашберн
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