Финансы

ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июняЭкономика сегодня вчера в 08:04

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Доллар подешевел на 22 копейки – до 62,9095 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на вторник, 25 июня.
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Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 25 июня повысился на 0.05%

АК&М03:12

ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июня

Экономика сегоднявчера в 08:04

Официальный курс доллара снизился на 22 копейки, евро подорожал на 25 копеек

Банки.рувчера в 06:58
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:15, Вашингтон
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