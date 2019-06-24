Курс евро на этой неделе ждет максимум, считают эксперты INGСвободная Пресса 22 июня в 12:25

Прогноз курса евро на неделю На следующей неделе, по прогнозам экспертов ING, европеец может дойти до максимума к доллару с января.

Курс евро на этой неделе ждет максимум, считают эксперты ING

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