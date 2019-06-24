Финансы
Курс евро на этой неделе ждет максимум, считают эксперты INGСвободная Пресса 22 июня в 12:25
Прогноз курса евро на неделю На следующей неделе, по прогнозам экспертов ING, европеец может дойти до максимума к доллару с января.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:10, Вашингтон
Авто
Гоночный Renault Clio предстал в трех версиях
Обновлено в 09:22
Футбол
В тренерский штаб «Спартака» вошел сербский тренер
Как стало известно Sport24, сербский тренер по физподготовке и реабилитации Владимир Чепзанович вошел в штаб московского «Спартака» и прибыл с командой на сбор в Австрию.
Обновлено в 10:32
Политика
Премьер Франции допустил отмену санкций против России
Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:27
Кино
Денни Бойл объяснил отказ брать женщина на главные роли
Британский режиссер, автор «Миллионера из трущоб» и «На игле» Денни Бойл рассказал, почему не берет женщин на главные роли в своих фильмах.
Обновлено в 11:41
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына
Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.
Обновлено в 11:22
Здоровье
Врач назвала внешние признаки онкологии
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено в 04:36
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
Обновлено в 12:15
Политика
Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Авто
Роскачество объяснило, как защитить автомобиль от угона
Названы автомобили, которые совершенно не интересуют угонщиков Еще один метод, рекомендуемый Роскачеством – нанесение на автомобиль аэрографического рисунка или виниловых наклеек.
Обновлено в 07:06
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Энгельсе полицейские избили прохожего и подбросили ему наркотики
В Энгельсе возбуждено несколько уголовных дел в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который избил прохожего и приказал подбросить ему наркотики.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек
При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 09:30
Политика
США анонсировали санкции против главы МИД Ирана
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон готовит санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, а также ряда военных руководителей страны.
Обновлено в 12:52
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Происшествия
«Кавказский Голунов»: «Я им сказал, что иначе меня бы убили»
В суде Кочесоков, которое называют «кавказским Голуновым», рассказал, как сотрудники Центра по противодействию экстремизму подбросили ему наркотики, и объяснил, почему ранее вынужден был оговорить себя.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Обновлено в 10:47
Политика
Встреча Патрушева и Болтона завершилась в Иерусалиме
В Иерусалиме закончилась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США Джона Болтона.
Обновлено в 12:53
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Политика
Ущерб Грузии от потери российских туристов оценили в $100 млн
Как заявил в эфире телеканала Rustavi2 экономист Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе, потеря этих денег не станет критической для Грузии, так как можно будет восстановить баланс за счет туристов из других стран.
Обновлено в 09:22
Технологии
МТС поменяла логотип впервые за 13 лет
«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 11:43
Футбол
В УЕФА отреагировали на антироссийские акции грузинских футболистов
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дали комментарий по поводу антироссийских акций, проведенных в Грузии игроками местных футбольных клубов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:32
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено 22 июня в 13:01
Общество
В России снизят отчетную нагрузку для школьных учителей
В Трудовой кодекс внесут поправки о сокращении числа отчетов учителей, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
Обновлено в 05:20
Наука
Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад
Западноафриканские шимпанзе (Pan troglodytes verus) тоже раскалывают орехи камнями, причем делают это из поколения в поколение: исследователи нашли каменные орудия, которыми обезьяны пользовались 4,3 тысячи лет назад.
Обновлено в 11:00
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления
Обновлено в 08:54