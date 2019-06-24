Финансы
ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июняЭкономика сегодня 08:04
Доллар подешевел на 22 копейки – до 62,9095 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на вторник, 25 июня.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 08:37, Вашингтон
Политика
Несколько грузинских депутатов планируют приехать на форум в Москву
Грузинские депутаты планируют приехать на международный форум "Развитие парламентаризма" в начале июля в Москву, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Обновлено в 07:49
Игры
Вышла ранняя версия неофициального дополнения Fallout Miami
Обновлено в 03:20
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Общество
Голикова назвала три главные особенности ЕГЭ в 2019 году
В 2019 году организаторы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) ввели три новые особенности проведения, которых не было ранее.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Пелагея показала редкие фото с двухлетней дочерью
Тридцатидвухлетняя певица Пелагея впервые за долгое время поделилась в своем Instagram фотографиями двухлетней дочери Таисии.
Обновлено в 08:19
Политика
ПЦУ лишила Филарета канонических прав
«Принимая во внимание личные заслуги в прошлом перед церковью, можно констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 08:13
Общество
Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию
Якобашвили сказал Би-би-си, что у него сейчас нет «активной деятельности в России, только музей, он работает сам по себе».
Обновлено в 07:10
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Политика
Зеленский уволил начальника Главка СБУ по Крыму
Указом президента Украины генерал Александр Шмитько освобожден от должности руководителя Главка СБУ в Крыму.
Обновлено в 08:15
Общество
В России снизят отчетную нагрузку для школьных учителей
В Трудовой кодекс внесут поправки о сокращении числа отчетов учителей, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
Обновлено в 05:20
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона
Обновлено в 02:44
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате чудесного исцеления
Юморист Ефим Шифрин упрекнул продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления.
Обновлено в 06:51
Политика
Египет пообещал возобновить чартеры с Россией до конца года
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года после крушения лайнера «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург.
Обновлено в 06:56
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Футбол
«Ньюкасл» объявил об отставке Бенитеса
"Ньюкасл" сообщил, что не станет продлевать контракт с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом.
Обновлено в 07:36
Политика
Протесты в Тбилиси лишат Грузию 150 тысяч российских туристов
Как сообщает издание «Коммерсантъ», более 150 тысяч россиян откажутся от визита в Грузию в этом году.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве
Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.
Обновлено в 07:08
Здоровье
Подмосковные врачи выходили ребенка весом 740 граммов. На это ушло 5 месяцев
Обновлено в 07:43
Политика
Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Политика
В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17
Члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в Совете Европы, а также обсуждения расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донецком в 2014 году.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Петербурге умер омский рэпер Порока Ронин
В Санкт-Петербурге умер омский рэпер Порока Ронин. Его настоящее имя - Никита Демидов.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Политика
Путин рассказал о выручке от российского военного экспорта
Президент России Владимир Путин рассказал о выручке от экспорта российской продукции военного назначения.
Обновлено в 07:49
Авто
Mazda отзывает в России автомобили из-за проблем с двигателями
Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.
Обновлено в 03:53
Технологии
Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян
Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Футбол
Гончаренко заявил, что ЦСКА готов отпустить Чалова
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что армейцы отпустят нападающего Федора Чалова, если у футболиста появится подходящий вариант для продолжения карьеры.
Обновлено в 06:27
Транспорт
Платным станет участок М-4 «Дон» в Краснодарском крае
В Краснодарском крае движение по одному из участков трассы М-4 «Дон» станет платным, проинформировал Автодор.
Обновлено 22 июня в 08:51