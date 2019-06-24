Финансы
ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июняЭкономика сегодня 08:04
Доллар подешевел на 22 копейки – до 62,9095 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на вторник, 25 июня.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:18, Вашингтон
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Игры
Спустя более чем 9 лет Heavy Rain добралась до РС
В России Heavy Rain на РС продаётся за 782 рубля после недавнего повышения цены.
Обновлено в 11:17
Экономика
Китайские инвесторы начали переговоры о покупке доли в GV Gold
Китайские инвесторы во главе с Fosun начали переговоры о покупке мажоритарного пакета в золотодобывающей компании GV Gold, которая добывает золото в Иркутской области и Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 11:36
Технологии
МТС поменяла логотип впервые за 13 лет
«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Роскошная Джоли вывела в свет неряшливую дочь
Вивьен упрекнули в неряшливом виде: волосы, по мнению фанатов, необходимо причесать, а джинсы - подобрать по размеру.
Обновлено в 09:38
Политика
Глава Ингушетии подал в отставку
Глава Ингушетии досрочно уходит в отставку. Об этом Юнус-Бек Евкуров сам заявил в обращении, показанном на национальном телевидении.
Обновлено в 12:22
Спорт
Зимняя Олимпиада 2026 года состоится в Италии
Итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо получили право на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.
Обновлено в 12:07
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов, заявил на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Алла Пугачева преобразилась: Примадонна выглядит ровесницей Лободы
Стоит также отметить, что Алла Пугачева будто преобразилась, ведь в свои 70 она выглядит ровесницей Лободы.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Казахстане на складе боеприпасов произошел взрыв
В понедельник, 24 июня, на складе воинской части в городе Арысь Туркестанской области Казахстана произошёл взрыв.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота зашел в Гавану
Обновлено в 12:53
Здоровье
В Дагестане планируется создать центры общественного здоровья
В 2021 году в Дагестане на базе Республиканского центра медицинской профилактики и центра «Здоровье» планируется создать центр общественного здоровья.
Обновлено в 12:36
Авто
Опубликованы первые фото внедорожника «Тигр»
В Сеть утекли первые фотографии армейского внедорожника «Тигр».
Обновлено в 03:34
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Космос
10 вариантов будущего через тысячу лет
Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.
Обновлено в 05:17
Политика
Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией
Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Пережившая шесть операций Наталья Фатеева передвигается на ходунках
Наталья Фатеева, пережившая шесть операций по замене шейки бедра, начала передвигаться с помощью ходунков.
Обновлено в 07:25
Политика
Силовиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне»
Бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко возмутился, что во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове военные танцевали под песню российского певца Олега Газманова «Офицеры, россияне».
Обновлено в 10:06
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Гафт признался, что винит себя в смерти дочери
Знаменитый актер Валентин Гафт признался, что не может преодолеть чувства вины за смерть единственной дочери Ольги Елисеевой.
Обновлено в 10:46
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Армия и оружие
«Манго-М» и «Свинец-2». На «Армии-2019» покажут новые танковые снаряды
Концерн «Техмаш» на военно-техническом форуме «Армия-2019» представит новые танковые бронебойные подкалиберные боеприпасы «Манго-М» и «Свинец-2», сообщает 24 июня пресс-служба концерна.
Обновлено в 11:59
Политика
Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Общество
Антон Алиханов приостановил снос немецких казарм на улице Калинина
Губернатор Калининградской области приостановил самовольный снос бывших казарм кёнигсбергского артиллерийского полка на улице Калинина.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Актриса Николь Кидман опубликовала первое фото топлес
Американская актриса Николь Кидман опубликовала на своей страничке в Instagram откровенное фото, сообщает издание «Дни24».
Обновлено в 09:36
Политика
Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает Reuters.
Обновлено в 12:02
Футбол
Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию
Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.
Обновлено в 10:41