Финансы

ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июняЭкономика сегодня 08:04

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Доллар подешевел на 22 копейки – до 62,9095 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на вторник, 25 июня.
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ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июня

Экономика сегодня08:04

Официальный курс доллара снизился на 22 копейки, евро подорожал на 25 копеек

Банки.ру06:58

Курс евро на этой неделе ждет максимум, считают эксперты ING

Свободная Пресса22 июня в 12:25
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