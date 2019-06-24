Финансы
ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июняЭкономика сегодня 08:04
Доллар подешевел на 22 копейки – до 62,9095 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на вторник, 25 июня.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:19, Вашингтон
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность
В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 04:20
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Политика
Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов
Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов, заявил на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 09:16
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» победил на фестивале «Читка»
Самой ожидаемой экранизацией назван сериал "Зулейха открывает глаза" по книге Гузели Яхиной, который осенью покажет телеканал "Россия 1". Действие сериала происходит за 10 лет до начала Великой Отечественной войны, в центре сюжета - раскулаченные крестьяне, которых принудительно отправляли в спецпоселения в Сибирь.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Подмосковье арестовали обвиняемую в убийстве директора ТЦ
Следователи задержали женщину, обвиняемую в убийстве директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья.
Обновлено в 09:15
Политика
МИД Турции: Анкара приобрела С-400, несмотря на угрозы от Вашингтона
Турция приобрела российские комплексы ПВО, несмотря на угрозы от США, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавошоглу 24 июня, сообщает телеканал NTV Haber.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Два американских военных самолета были замечены у берегов Крыма
Два летательных аппарата США были замечены у берегов Крыма и над Донбассом в воскресенье.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Обновлено в 08:46
Музыка
Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе
Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».
Обновлено в 08:00
Происшествия
МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейских
Министерство внутренних дел Грузии объявило о начале расследования действий полицейских, участвовавших в стычках с демонстрантами у здания парламента страны 20–21 июня.
Обновлено в 09:46
Политика
Команда Зеленского назвала 20 достижений президента за месяц работы
Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала видео, в котором перечислены 20 достижений украинского лидера за первый месяц его работы.
Обновлено в 08:54
Происшествия
СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом
Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.
Обновлено в 06:30
Культура
Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет Роман Бабаян
Новым главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет журналист, телеведущий Роман Бабаян.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Калуге полицейский на мотоцикле насмерть сбил пешехода
Сотрудник ДПС на мотоцикле в Калуге насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте, ведется проверка, сообщила РИА Новости в понедельник представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:53
Наука
Ученый рассказал, как комары выбирают себе «жертву» для укуса
Обновлено в 05:07
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Политолог Соловей рассказал, когда уйдет Путин
Прогнозы Соловья подтверждаются и падающими рейтингами прямой линии Путина.
Обновлено в 10:10
Футбол
Глушакову предложили работу в женском футболе
Защитник женской команды ЦСКА Ксения Коваленко предложила экс-хавбеку московского "Спартака" Денису Глушакову новую работу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:16
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Гаджеты
Huawei выпустит крупный апдейт для 20 смартфонов
Huawei собирается выпустит обновление до Android 10 для 17 устройств, но только минимум через несколько месяцев.
Обновлено в 09:02
Авто
Renault представила гоночные версии хетчбэка Clio
Подразделение Renault Sport показало сразу три гоночных версии Clio, разработанные на базе RS Line.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц
Обновлено в 03:51
Музыка
В Музее компьютеров пройдет «Киберночь музыки»
Музей компьютеров находится в мультимедийном парке «Россия — моя история».
Обновлено в 08:12