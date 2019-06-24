Финансы
ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июняЭкономика сегодня 08:04
Доллар подешевел на 22 копейки – до 62,9095 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на вторник, 25 июня.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:02, Вашингтон
Шоу-бизнес
Александр Цекало ради молодой супруги похудел на 10 кг
Обновлено в 05:20
Наука
Камни на острове Мадейра оказались покрыты пластиковой коркой. Она быстро распространяется — и уже занимает 10% площади прибрежных скал!
В начале 2019 года исследователи заметили, что пластиковая корка распространилась — теперь она занимает 10% площади всех прибрежных скал на Мадейре.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Из-за взрыва боеприпасов в Казахстане погиб человек
На юге Казахстана в результате взрывов боеприпасов на военной базе в населенном пункте Арысь Туркестанской области погиб один человек, сообщил глава Минобороны республики Нурлан Ермекбаев.
Обновлено в 09:24
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Футбол
Глушаков ищет работу через инстаграм
Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:37
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Обновлено в 08:46
Наука
Ученый объяснил, как комары выбирают своих «жертв»
Комары находят своих «жертв» по «следу» из углекислого газа, рассказал этномолог Йуп ван Лун из Вагенингенского университета в Нидерландах.
Обновлено в 05:59
Общество
Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов
В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
Обновлено в 08:14
Авто
В Сети опубликовали фото нового военного внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
Уже завтра, 25 июня, на международной военно-промышленной выставке форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке будет представлен внедорожник «Тигр Next» второго поколения.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Энергетика
В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территории
Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» может быть вытеснена с территории Белоруссии досрочно.
Обновлено в 07:48
Путешествия
Ростуризм объяснил порядок возврата денег за туры в Грузию
Самостоятельные и организованные туристы смогут вернуть деньги за туры и авиабилеты в Грузию, говорится в сообщении Ростуризма.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Первый канал анонсировал разоблачение Алибасова
Посвященный Бари Алибасову эфир "Пусть говорят" выйдет на Первом канале 24 июня в 19:50.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс призналась, что у нее год не было отношений
Актриса и телеведущая Эвелина Блендас призналась, что у нее не было близости целый год.
Обновлено в 08:20
Политика
Патрушев: Россия и Израиль выступают против героизации нацизма
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время визита в Израиль заявил, что обе страны выступают единым фронтом в борьбе с героизацией нацизма и попытками переписать историю Второй мировой войны.
Обновлено в 08:45
Политика
Назван ущерб Грузии от потери российских туристов
Подсчитаны убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией и потери российских туристов.
Обновлено в 09:35
Общество
Голикова назвала самые популярные ЕГЭ у школьников в 2019 году
Обществознание, физика и биология стали самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ в 2019 году, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 07:41
Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»
Обновлено в 09:46
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Мужчину ранили ножом на парковке у Домодедовского рынка в Москве
Мужчина получил ножевое ранение в ссоре из-за парковки у Домодедовского рынка на юге Москвы.
Обновлено в 09:33
Общество
Названа причина удаления с ЕГЭ сотен школьников
С основного периода ЕГЭ удалили 812 человек, из них 355 за использование мобильных телефонов, а 323 – за шпаргалки, сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Обновлено в 08:47
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом
Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.
Обновлено в 06:30
Культура
Роман Бабаян стал главредом радиостанции «Говорит Москва»
Коллеги выдержали паузу, а сегодня стало известно, что Роман Бабаян, журналист и ведущий программы "Право голоса" на канале "ТВ Центр", приступит к выполнению обязанностей, которыми ранее занимался Доренко, то есть займет пост главреда.
Обновлено в 09:43
Технологии
Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян
Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10