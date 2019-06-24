Финансы
ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июняЭкономика сегодня 24 июня в 08:04
Доллар подешевел на 22 копейки – до 62,9095 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на вторник, 25 июня.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:55, Вашингтон
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Обновлено в 05:35
Общество
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Депутаты Госдумы Сергей Вострецов и Юрий Волков (ЛДПР) внесли в нижнюю палату законопроект, который освобождает от НДС безвозмездную передачу продуктов питания, срок годности которых истекает, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:14
Общество
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Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
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Политика
В самолете президента Бразилии нашли 40 кг кокаина
Обновлено в 09:15
Политика
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Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации.
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Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
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НАФИ: почти 70% россиян назвали зарплату главной чертой работодателя
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Технологии
В России разрешили использовать первый в мире плавучий блок АЭС
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В США одобрили санкции против строителей «Северного потока-2»
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На американскую студентку напали акулы на Багамах
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УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола Грузии
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Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
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