ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июняЭкономика сегодня 24 июня в 08:04

Доллар подешевел на 22 копейки – до 62,9095 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на вторник, 25 июня.

Политика Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации.

Экономика ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро» Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.

Происшествия Возбуждено дело против основателя «Рольфа» Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.

Авто Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault Никакой конкретики о возрожденном Lancer Evolution пока нет, но, как предполагают коллеги из британского Autocar, модель может позаимствовать трансмиссию у хот-хэтча Renault Megane RS следующего поколения, также получив 2,0-литровую «турбочетверку» и усовершенствованную систему полного привода S-AWC собственной разработки.

Политика Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Экономика Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России» По прогнозам Нацбанка, сокращение туристического потока из России в Грузию негативно повлияет на грузинскую экономику и в 2019 году может стоить ей до $300 млн.

Политика Президент Туниса оказался на грани смерти Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.

Наука Создано эффективное средство против рака Ученые создали новый тип частиц, которые при системном введении в организм в приемлемых дозах достаточно хорошо накапливаются в опухоли.

Авто Kia рассекретила интерьер своего нового кросса Seltos Автогигант Kia обнародовал официальные изображения интерьера нового малогабаритного паркетника Seltos, презентованного мировой общественности 20 июня.

Шоу-бизнес Анна Седокова призналась в многолетней борьбе с целлюлитом Певица Анна Седокова на своей официальной странице в социальных сетях откровенно поделилась с подписчиками информацией о своих проблемах с фигурой.

Политика Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.

Здоровье Голикова рассказала о расчете потребности в наркотических препаратах Минздрав, Минпромторг и Эндокринный завод выясняют потребность россиян в психотропных и наркотических препаратах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Совете при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере.

Музыка Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан в Facebook.

Футбол Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Политика У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.

Общество Британка попросила мужа убраться дома и была арестована Жительница британского графства Норт-Йоркшир Валери Сандерс из деревни Каттерик была арестована и провела в камере 17 часов, после того как попросила своего одержимого спортзалом мужа помочь ей по дому.

Космос В «Роскосмосе» хотят запустить «Прогресс МС-12» по сверхбыстрой схеме Грузовой корабль «Прогресс МС-12», который планируется запустить 31 июля, полетит к Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме.

Общество Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.

Футбол Колобков: уверен, что сборная России по футболу попадет на ЧМ-2022 Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что он уверен в том, что мужская сборная России по футболу отберется на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Политика В МИД России назвали неконструктивными играми продление санкций ЕС Россия считает незаконными антироссийские экономические санкции Европейского союза, заявил заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Артём Кожин.

Гаджеты Apple наняла ведущего дизайнера чипов ARM Предположительно, инженер должен помочь Apple с процессорами Mac на базе ARM, а также заполнить пробел, оставленный после ухода Джерарда Уильямса III, бывшего ведущего дизайнера пользовательских чипов для iPhone и iPad, начиная от A7 и заканчивая A12X.

Культура Почему Теодор Курентзис уходит из Пермского театра Будущее Пермского оперного театра находится в хороших руках: в прощальном письме Курентзис называет имена директора Андрея Борисова и дирижера Артема Абашева, который, скорее всего, станет худруком оперы, но на первый план выйдет балет, у руля которого останется сподвижник Курентзиса Алексей Мирошниченко – если только роль Кехмана в культуре города не окажется важнее, чем роль куратора стройки.

Происшествия Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.