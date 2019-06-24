Финансы
ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июняЭкономика сегодня 24 июня в 08:04
Доллар подешевел на 22 копейки – до 62,9095 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на вторник, 25 июня.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
Политика
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации.
Обновлено в 11:02
Экономика
ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро»
Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.
Обновлено в 10:43
Кино
Хелена Бонем Картер сыграет мать Милли Бобби Браун в «Эноле Холмс»
Хелена Бонем Картер примкнула к касту фильма «Энола Холмс», основанного на серии книг Серены Бласко.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Возбуждено дело против основателя «Рольфа»
Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.
Обновлено в 08:55
Авто
Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault
Никакой конкретики о возрожденном Lancer Evolution пока нет, но, как предполагают коллеги из британского Autocar, модель может позаимствовать трансмиссию у хот-хэтча Renault Megane RS следующего поколения, также получив 2,0-литровую «турбочетверку» и усовершенствованную систему полного привода S-AWC собственной разработки.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено в 10:46
Футбол
«Краснодар» и ЦСКА объявили стартовые составы
Обновлено в 11:11
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Экономика
Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»
По прогнозам Нацбанка, сокращение туристического потока из России в Грузию негативно повлияет на грузинскую экономику и в 2019 году может стоить ей до $300 млн.
Обновлено в 09:51
Политика
Президент Туниса оказался на грани смерти
Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.
Обновлено в 10:55
Наука
Создано эффективное средство против рака
Ученые создали новый тип частиц, которые при системном введении в организм в приемлемых дозах достаточно хорошо накапливаются в опухоли.
Обновлено в 10:05
Авто
Kia рассекретила интерьер своего нового кросса Seltos
Автогигант Kia обнародовал официальные изображения интерьера нового малогабаритного паркетника Seltos, презентованного мировой общественности 20 июня.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась в многолетней борьбе с целлюлитом
Певица Анна Седокова на своей официальной странице в социальных сетях откровенно поделилась с подписчиками информацией о своих проблемах с фигурой.
Обновлено в 05:16
Политика
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено в 10:59
Здоровье
Голикова рассказала о расчете потребности в наркотических препаратах
Минздрав, Минпромторг и Эндокринный завод выясняют потребность россиян в психотропных и наркотических препаратах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Совете при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере.
Обновлено в 10:15
Музыка
Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан в Facebook.
Обновлено вчера в 19:46
Футбол
Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО
Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Общество
Британка попросила мужа убраться дома и была арестована
Жительница британского графства Норт-Йоркшир Валери Сандерс из деревни Каттерик была арестована и провела в камере 17 часов, после того как попросила своего одержимого спортзалом мужа помочь ей по дому.
Обновлено в 09:41
Космос
В «Роскосмосе» хотят запустить «Прогресс МС-12» по сверхбыстрой схеме
Грузовой корабль «Прогресс МС-12», который планируется запустить 31 июля, полетит к Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме.
Обновлено в 11:02
Общество
Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов
В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол
Колобков: уверен, что сборная России по футболу попадет на ЧМ-2022
Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что он уверен в том, что мужская сборная России по футболу отберется на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Обновлено в 10:50
Политика
В МИД России назвали неконструктивными играми продление санкций ЕС
Россия считает незаконными антироссийские экономические санкции Европейского союза, заявил заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Артём Кожин.
Обновлено в 10:10
Гаджеты
Apple наняла ведущего дизайнера чипов ARM
Предположительно, инженер должен помочь Apple с процессорами Mac на базе ARM, а также заполнить пробел, оставленный после ухода Джерарда Уильямса III, бывшего ведущего дизайнера пользовательских чипов для iPhone и iPad, начиная от A7 и заканчивая A12X.
Обновлено в 03:26
Кино
Бари Алибасов появится в фильме «Брат-3»
Обновлено в 10:07
Культура
Почему Теодор Курентзис уходит из Пермского театра
Будущее Пермского оперного театра находится в хороших руках: в прощальном письме Курентзис называет имена директора Андрея Борисова и дирижера Артема Абашева, который, скорее всего, станет худруком оперы, но на первый план выйдет балет, у руля которого останется сподвижник Курентзиса Алексей Мирошниченко – если только роль Кехмана в культуре города не окажется важнее, чем роль куратора стройки.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Арашуков заявил, что его обвиняют в убийстве из-за плевка
По словам Арашукова, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии во время очной ставки выдвинул удивительный мотив убийства лидера молодежного общественного движении "Адыге Хасэ" Аслана Жукова.
Обновлено в 10:49