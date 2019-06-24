Финансы

ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июняЭкономика сегодня 08:04

2 фото
Доллар подешевел на 22 копейки – до 62,9095 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на вторник, 25 июня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июня

Экономика сегодня08:04

Официальный курс доллара снизился на 22 копейки, евро подорожал на 25 копеек

Банки.ру06:58

Курс евро на этой неделе ждет максимум, считают эксперты ING

Свободная Пресса22 июня в 12:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:38, Ашберн
Политика

Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ

Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.
Обновлено в 10:44
Политика

Премьер Грузии гарантировал туристам безопасность

Бахтадзе утверждает, что все путешественники хорошо знают о безопасности страны для российских туристов и «любого гостя», который приезжает в Грузию.
Обновлено в 14:06
Единоборства

Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золото Европейских игр

Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золотую медаль в категории до 100 кг на Европейских играх, которые проходят в столице Белоруссии – Минске.
Обновлено в 13:30
Происшествия

В Екатеринбурге умерла ветеран войны, чьей квартирой завладела сиделка

В Екатеринбурге умерла ветеран Великой Отечественной войны Евгения Лосева, чьей квартирой и деньгами завладела, сообщает Znak.com.
Обновлено в 10:02
Политика

Франция допустила отмену санкций против РФ

Французский премьер Эдуар Филипп на встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым заявил, что Евросоюз может отменить антироссийские санкции.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Врач-нарколог не исключает, что Хлебникова может страдать неврозом

Марина Хлебникова в прошлом году пережила большую потерю. Ушел из жизни ее первый муж Антон Логинов.
Обновлено в 14:09
Футбол

«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса

Обновлено в 14:33
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Обновлено в 02:08
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 14:20
Происшествия

В США убили россиянку и двух ее детей. Подозревают мужа, американца

Обновлено в 03:42
Политика

России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17

Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Общество

В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Гаджеты

Опубликован первый образец снимка 64-мегапиксельной камерой смартфона

Обновлено в 11:49
Происшествия

В Донбассе ВСУ понесли массовые потери при подрыве военного авто на противотанковой мине

В зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе трое украинских оккупантов погибли и еще шесть получили ранения при подрыве военного автомобиля на противотанковой мине в районе села Трехизбенка.
Обновлено в 11:47
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Общество

Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию

ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Обновлено в 09:08
Политика

Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ

Украинская делегация подала 226 правок к резолюции о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), сообщил заместитель главы делегации Георгий Логвинский в социальной сети Facebook.
Обновлено в 13:39
Политика

Грузинские депутаты собрались в Москву

Глава комитета Госдумы Леонид Калашников парламентарии Грузии собрались приехать в Москву, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Армия и оружие

По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность

В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 04:20
Политика

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение

Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Наука

Алкоголь оказался вреден даже в малых дозах

Эксперимент показал, что даже небольшие порции, к примеру, бокал вина или пива, влияют на чувство свободы воли, то есть ощущение контроля над своими действиями.
Обновлено в 06:38
Футбол

Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 года

Обновлено в 14:03
Авто

Geely сообщила о повышении цен на свои автомобили с 1 июля

По сообщению пресс-службы компании, с 1 июля нынешнего года планируется изменение цен на 3 модели Geely: Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7 2019 года выпуска.
Обновлено в 10:33
Политика

США назвали условие снятия санкций против Ирана

23 июня президент США Дональд Трамп заявил, что возможная новая ядерная сделка с Ираном может быть заключена в разных формах, но она в любом случае должна предотвратить появление у Исламской Республики ядерного оружия.
Обновлено в 09:12
Происшествия

«Кавказский Голунов»: «Я им сказал, что иначе меня бы убили»

В суде Кочесоков, которое называют «кавказским Голуновым», рассказал, как сотрудники Центра по противодействию экстремизму подбросили ему наркотики, и объяснил, почему ранее вынужден был оговорить себя.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

«Калашников» создал гражданскую версию АК-12

Как в свою очередь отметил технический специалист "Калашников" Владимир Онокой, АК-TR3 сохранил основные элементы боевого образца.
Обновлено в 13:42
Наука

Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад

Западноафриканские шимпанзе (Pan troglodytes verus) тоже раскалывают орехи камнями, причем делают это из поколения в поколение: исследователи нашли каменные орудия, которыми обезьяны пользовались 4,3 тысячи лет назад.
Обновлено в 11:00
Общество

Испанскую графиню приговорили к тюрьме за присвоение картины ван Дейка

Суд в Мадриде приговорил к двум годам лишения свободы Кристину Ордовас Гомес-Хордану, графиню Руис де Кастилья за незаконное присвоение картины фламандского живописца Антониса ван Дейка.
Обновлено в 12:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное