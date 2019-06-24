Финансы

ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июняЭкономика сегодня 08:04

Курс евро по сравнению с показателем на выходные и понедельник вырос на 24,83 копейки – до 71,5973 рубля, Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась на 0,93 копейки, составив 66,819 рубля.
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Курс евро на этой неделе ждет максимум, считают эксперты ING

Свободная Пресса22 июня в 12:25

Курсы валют на 25 июня 2019 года

Newsrussia.media07:50

Курс валют: прогноз на 24-28 июня

Хакасия-Информ06:13

ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июня

Экономика сегодня08:04
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:41, Вашингтон
Футбол

«Интер» и «Милан» подтвердили снос легендарного стадиона «Сан-Сиро»

Обновлено в 10:20
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Технологии

МТС изменила логотип впервые за 13 лет

МТС изменит слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Футбол

Хавбек ЦСКА Влашич получил травму в матче Хорватия — Англия

Молодежные сборные Хорватии и Англии сыграли вничью в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы U21, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:15
Авто

Cadillac объявил цены на обновленный седан CT6 для России

В ближайшие недели на российский авторынок поступят первые обновленные седаны Cadillac CT6, а пока дилеры опубликовали прайс-листы на эту модель.
Обновлено в 10:09
Политика

Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме

Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата Александра Шешеля на русском языке о Крыме.
Обновлено в 14:15
Общество

Абызов по видеосвязи из СИЗО предложил выйти за него замуж

Абызов и Григорьева общались друг с другом с помощью жестов, так как в зале суда до начала заседания был отключен микрофон.
Обновлено в 17:04
Космос

Кратковременная невесомость не повлияла на качество сперматозоидов

В предыдущих исследованиях, как сообщила Монсеррат Боада, было обнаружено небольшое снижение подвижности сперматозоидов в свежих образцах под воздействием невесомости.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

«Калашников» представил беспилотник-камикадзе

«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
Обновлено в 03:08
Наука

Ученые приблизились к разгадке рисунков в пустыне Наска

Ученые использовали новый подход, чтобы идентифицировать огромных птиц, которые появились в пустыне Наска на равнинах южного Перу примерно 2000 лет назад.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия

Мощный селевой поток обрушился на горный курорт в Сочи

Каменно-грязевой поток сошел в горах Сочи, на курорте «Роза Хутор».
Обновлено в 04:44
Экономика

Активы сына Тельмана Исмаилова арестовали в Черногории по иску ВТБ

Черногорский суд удовлетворил заявление Банка ВТБ об аресте акций компании Montenegro Management Group d.o.o. (MMG).
Обновлено в 09:17
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

Обновлено в 15:59
Политика

Как Украина покидает ПАСЕ: последний перформанс Березы

Во время интервью ведущей с вице-спикером Верховной рады Ириной Геращенко на сессии ПАСЕ, российскую журналистку толкнули и оскорбили представители украинской делегации Борислав Береза и редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.
Обновлено в 14:50
Политика

Премьер Британии Тереза Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ

Во время дебатов один из депутатов спросил Мэй, не беспокоит ли ее возвращение российской делегации права голоса в ПАСЕ в то время, как РФ продолжает «оккупацию» Крыма.
Обновлено в 15:27
Здоровье

Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 17:14
Политика

Глава Ингушетии Евкуров объявил об отставке

Обновлено в 14:06
Политика

Роберт Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Американский актер Роберт Де Ниро и известный писатель жанра ужасов Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором обвиняют Россию в «атаке на демократию» США, о чем сообщает RT.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

«В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних», - приводит «РИА Новости» уточнение МВД.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес

Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой

В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено в 15:00
Футбол

Фарфан из-за травмы выбыл до конца Кубка Америки

Полузащитник сборной Перу Джефферсон Фарфан, выступающий в чемпионате России за «Локомотив», не сможет помочь национальной команде в оставшейся части Кубка Америки из-за повреждения.
Обновлено в 15:03
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Общество

Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов

В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
Обновлено в 08:14
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Футбол

«Спартак» просматривает футболиста «Вольфсбурга»

Московский футбольный клуб «Спартак» просматривает полузащитника резервной команды немецкого «Вольфсбурга» Малкольма Баду.
Обновлено в 16:48
Гаджеты

Смартфон Lenovo Z6 получит процессор Snapdragon 730

Господин Ченг подтвердил предположения о том, что «сердцем» смартфона Z6 послужит процессор Snapdragon 730 разработки Qualcomm.
Обновлено в 09:04
Кино

Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
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