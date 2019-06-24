Финансы
ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июняЭкономика сегодня 08:04
Доллар подешевел на 22 копейки – до 62,9095 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на вторник, 25 июня.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:36, Ашберн
Политика
Делегация Украины в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме
Украинская делегация в ПАСЕ попыталась прервать выступление сербского депутата Александра Шешеля, который начал свою речь о Крыме на русском языке.
Обновлено в 17:42
Наука
Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад
Западноафриканские шимпанзе (Pan troglodytes verus) тоже раскалывают орехи камнями, причем делают это из поколения в поколение: исследователи нашли каменные орудия, которыми обезьяны пользовались 4,3 тысячи лет назад.
Обновлено в 11:00
Политика
Грузия изменит систему парламентских выборов
Власти Грузии согласились на требования протестующих изменить систему выборов в национальный парламент, сообщил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено в 15:59
Общество
Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:31
Музыка
«Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип
Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».
Обновлено в 11:01
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Происшествия
Свисающая с моста под Ярославлем арматура повредила 16 машин
Арматура, свисающая с моста в Ярославской области, повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку.
Обновлено в 16:04
Культура
Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Российские военные совершат наблюдательный полет над США
Один полет осуществят с 24 по 29 июня на самолете Ту-154МЛК-1 с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс, второй - с 24 по 28 июня над Швецией на Ан-30Б Два полета в рамках договора по открытому небу будет выполнено на этой неделе российскими наблюдателями, передает газета российских Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено в 02:37
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Кино
Стало известно, кто заменит Киану Ривза в новой «Матрице»
Уточняется, что съемки над фильмом начнутся в Чикаго в 2020 году. Ранее сообщалось, что сестры Вачовски снимут новую "Матрицу".
Обновлено в 15:35
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Политика
Премьер Франции допустил отмену санкций против России
Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
«Калашников» представил беспилотник-камикадзе
«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41
Кино
Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов
В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Пассажиров из Киева с неонацистскими материалами задержали в аэропорту Братиславы
Полиция Словакии задержала в международном аэропорту Братиславы трех пассажиров киевского рейса, в багаже которых были найдены неонацистские материалы.
Обновлено в 17:57
Технологии
МТС изменила логотип впервые за 13 лет
МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Футбол
Мане: наверное, я единственный футболист, который не умеет играть на PlayStation
Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сообщил, что на него никак не повлияла мировая известность и слава.
Обновлено в 17:06
Политика
СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 18:06
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Авто
Гоночный Renault Clio предстал в трех версиях
Дорожная «зажигалка» Renault Clio RS нового поколения только готовится к премьере, зато подразделение Renault Sport уже представило гоночные версии обычного хэтчбека.
Обновлено в 09:22
Общество
Более двух тысяч человек эвакуированы в Германии из-за бомб
Обновлено в 18:29
Здоровье
Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья
Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.
Обновлено в 11:20
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Петр Порошенко на фоне протестов в Тбилиси предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 15:40
Футбол
Овермарс: стиль игры «Аякса» подойдёт Промесу как нельзя лучше
Технический директор «Аякса» Марк Овермарс поделился впечатлениями от перехода полузащитника Квинси Промеса из «Севильи» в амстердамский клуб.
Обновлено в 18:35