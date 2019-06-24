Финансы

ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июняЭкономика сегодня 08:04

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Доллар подешевел на 22 копейки – до 62,9095 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на вторник, 25 июня.
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ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июня

Экономика сегодня08:04

Курс евро на этой неделе ждет максимум, считают эксперты ING

Свободная Пресса22 июня в 12:25
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:36, Ашберн
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Обновлено в 02:37
Общество

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Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
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Стало известно, кто заменит Киану Ривза в новой «Матрице»

Уточняется, что съемки над фильмом начнутся в Чикаго в 2020 году. Ранее сообщалось, что сестры Вачовски снимут новую "Матрицу".
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Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
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Технологии

МТС изменила логотип впервые за 13 лет

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В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
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Технический директор «Аякса» Марк Овермарс поделился впечатлениями от перехода полузащитника Квинси Промеса из «Севильи» в амстердамский клуб.
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