Финансы

ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июняЭкономика сегодня 24 июня в 08:04

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Доллар подешевел на 22 копейки – до 62,9095 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на вторник, 25 июня.
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Курс валют на сегодня: доллар и евро незначительно выросли

Экспресс газета00:30

Курсы доллара и евро на 27 июня

Банки.ру01:00

ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июня

Экономика сегодня24 июня в 08:04
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:28, Вашингтон
Политика

Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ

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Политика

Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией

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Жительница британского графства Норт-Йоркшир Валери Сандерс из деревни Каттерик была арестована и провела в камере 17 часов, после того как попросила своего одержимого спортзалом мужа помочь ей по дому.
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Армия и оружие

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На Багамах девушка погибла после нападения трёх акул

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Интернет

Новое приложение реалистично раздевает девушек на фото

Создатель DeepNude рекомендует использовать фото девушек, у которых уже оголена большая часть тела — например, в купальнике или нижнем белье.
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Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
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Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
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Умер актер Макс Райт из сериала «Альф»

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Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Политика

Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
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Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти

В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 05:22
Политика

Шойгу высказался о назначении Евкурова своим замом

Министр обороны России Сергей Шойгу отказался комментировать информацию о том, что Юнус-Бек Евкуров, ушедший с поста главы Ингушетии, станет его заместителем.
Обновлено в 10:59
Политика

Делегацию Украины в ПАСЕ обругали нецензурной бранью

Напомним, что украинская делегация выразила протест против решения вернуть Россию в ПАСЕ. Они пригрозили Совету Европы бойкотом.
Обновлено вчера в 23:15
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Ведущая американская лига смешанных единоборств UFC расторгла контракт с российским бойцом Иваном Штырковым.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Новые военные разработки представили Путину на форуме «Армия-2019»

Президент России Владимир Путин посетил форум «Армия-2019» и посмотрел на проекты, созданные военным инновационным технополисом «Эра».
Обновлено в 09:16
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Кино

Кустурица снимет свою версию «Преступления и наказания»

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица планирует написать роман на основе произведения Федора Достоевского «Преступление и наказание», а затем снять фильм по своему творению.
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Недвижимость

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Как работают Яндекс.Новости?
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