Финансы

ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июняЭкономика сегодня 24 июня в 08:04

Доллар подешевел на 22 копейки – до 62,9095 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на вторник, 25 июня.
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Курсы валют на сегодня, 26 июня 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 17:17

Курс валют на сегодня: доллар продолжает падать

Экспресс газетавчера в 00:45

Курсы доллара и евро на 25 июня

Банки.рувчера в 01:00

ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июня

Экономика сегодня24 июня в 08:04

Курсы валют на 25 июня 2019 года

Newsrussia.media24 июня в 07:50

Курс валют: прогноз на 24-28 июня

Хакасия-Информ24 июня в 06:13
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:44, Вашингтон
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено вчера в 16:52
Технологии

Раскрыт новый механизм старения

Ученые Университета Монаша в Австралии определили факторы, влияющие на старение иммунной системы.
Обновлено в 00:31
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

Пушков высмеял реакцию Киева на возвращение РФ в ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Совет Европы потерял "доверие Киева" из-за возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 19:45
Общество

Более ста тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней

Власти японского города Урасоэ на острове Окинава рекомендовали местным жителям как можно скорее покинуть свои дома.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Племянница Скрипаля уверена в инсценировке отравления в Великобритании

Целью сделки могло быть то, что Скрипаль и его дочь Юлия могли за вознаграждение или добровольно участвовать в инсценировке отравления неизвестным химическим веществом.
Обновлено в 00:32
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6

Обновлено вчера в 05:36
Общество

В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов

В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено вчера в 20:22
Политика

Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия

На Выборгском шоссе горел автосалон Ford

Ночью 26 июня в автосалоне Ford на Выборгском шоссе произошло возгорание.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено вчера в 16:31
Футбол

Томас Цорн: «Глушакову заплатили меньше 100 миллионов»

Безусловно, РПЛ сложнее и аргентинцу предстоит многое доказать в России, но, если отталкиваться от суммы, которую должен был заплатить за него АЕК, чтобы выкупить, то мы совершили удачную сделку.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия

Экс-глава строившей космодром Восточный компании получил условный срок

Обновлено вчера в 19:15
Общество

Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы

Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие

В Туве горные мотострелки усилили охрану участков госграницы

Горные мотострелки в Туве провели рекогносцировку участков госграницы в рамках внезапной проверки, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено в 00:10
Хоккей

Хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы

Российский хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на сайте Hockey Hall of Fame.
Обновлено в 00:18
Энергетика

Ценам на бензин в РФ прогнозируют повышение до 120 рублей за литр

В долгосрочной же перспективе населению России следует ждать существенного повышения цен на топливо, считает эксперт.
Обновлено вчера в 06:27
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Игры

Стартовало тестирование военного шутера «Калибр» от Wargaming и 1C

Обновлено вчера в 07:25
Кино

Джордж Мартин считает, что сериал «Чернобыль» достоин «Эмми»

Обновлено вчера в 14:34
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Политика

Компании США обошли запрет Трампа по Huawei

Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 18:51
Армия и оружие

В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном

Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.
Обновлено вчера в 22:47
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

В Новосибирске на улице застрелили мужчину

В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.
Обновлено вчера в 23:38
Хоккей

«Филадельфия» сделала Проворову предложение по контракту

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов получил квалификационное предложение от клуба.
Обновлено вчера в 15:36
Общество

В Росмолодёжи видят предпосылки для снижения возраста совершеннолетия

Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Александр Бугаев считает, что в России на сегодняшний день можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия.
Обновлено вчера в 22:20
Общество

«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России

Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено вчера в 12:47
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто

В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено 24 июня в 00:22
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