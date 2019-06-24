Финансы
ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июняЭкономика сегодня 24 июня в 08:04
Доллар подешевел на 22 копейки – до 62,9095 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на вторник, 25 июня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:44, Вашингтон
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Технологии
Раскрыт новый механизм старения
Ученые Университета Монаша в Австралии определили факторы, влияющие на старение иммунной системы.
Обновлено в 00:31
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Пушков высмеял реакцию Киева на возвращение РФ в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Совет Европы потерял "доверие Киева" из-за возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Более ста тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней
Власти японского города Урасоэ на острове Окинава рекомендовали местным жителям как можно скорее покинуть свои дома.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Племянница Скрипаля уверена в инсценировке отравления в Великобритании
Целью сделки могло быть то, что Скрипаль и его дочь Юлия могли за вознаграждение или добровольно участвовать в инсценировке отравления неизвестным химическим веществом.
Обновлено в 00:32
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6
Обновлено вчера в 05:36
Общество
В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
На Выборгском шоссе горел автосалон Ford
Ночью 26 июня в автосалоне Ford на Выборгском шоссе произошло возгорание.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено вчера в 16:31
Футбол
Томас Цорн: «Глушакову заплатили меньше 100 миллионов»
Безусловно, РПЛ сложнее и аргентинцу предстоит многое доказать в России, но, если отталкиваться от суммы, которую должен был заплатить за него АЕК, чтобы выкупить, то мы совершили удачную сделку.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
Экс-глава строившей космодром Восточный компании получил условный срок
Обновлено вчера в 19:15
Общество
Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы
Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие
В Туве горные мотострелки усилили охрану участков госграницы
Горные мотострелки в Туве провели рекогносцировку участков госграницы в рамках внезапной проверки, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено в 00:10
Хоккей
Хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы
Российский хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на сайте Hockey Hall of Fame.
Обновлено в 00:18
Энергетика
Ценам на бензин в РФ прогнозируют повышение до 120 рублей за литр
В долгосрочной же перспективе населению России следует ждать существенного повышения цен на топливо, считает эксперт.
Обновлено вчера в 06:27
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Игры
Стартовало тестирование военного шутера «Калибр» от Wargaming и 1C
Обновлено вчера в 07:25
Кино
Джордж Мартин считает, что сериал «Чернобыль» достоин «Эмми»
Обновлено вчера в 14:34
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Компании США обошли запрет Трампа по Huawei
Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 18:51
Армия и оружие
В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном
Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.
Обновлено вчера в 22:47
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
В Новосибирске на улице застрелили мужчину
В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.
Обновлено вчера в 23:38
Хоккей
«Филадельфия» сделала Проворову предложение по контракту
Защитник "Филадельфии" Иван Проворов получил квалификационное предложение от клуба.
Обновлено вчера в 15:36
Общество
В Росмолодёжи видят предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Александр Бугаев считает, что в России на сегодняшний день можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России
Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено вчера в 12:47
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено 24 июня в 00:22