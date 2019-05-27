ЦБ установил курс доллара и евро на 28 маяТелеканал 360° 27 мая в 12:50

Центральный банк России установил официальный курс доллара и евро на вторник, 28 мая. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные регулятора. Курс доллара во вторник снизится на 15 копеек и составит 64,4636 рубля.

ЦБ установил курс доллара и евро на 28 мая

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