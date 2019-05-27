Финансы
ЦБ установил курс доллара и евро на 28 маяТелеканал 360° 27 мая в 12:50
Центральный банк России установил официальный курс доллара и евро на вторник, 28 мая. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные регулятора. Курс доллара во вторник снизится на 15 копеек и составит 64,4636 рубля.
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Многие семьи уже сталкиваются с трудностями при оплате услуг ЖКХ и одежды. У людей хватает денег только на еду.
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Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
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Экономика
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что иранские мины могли использоваться при атаке на танкеры в ОАЭ.
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Армия и оружие
В Китае восхитились проектом российского авианосца-катамарана
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