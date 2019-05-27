Финансы
ЦБ установил курс доллара и евро на 28 маяТелеканал 360° вчера в 12:50
Центральный банк России установил официальный курс доллара и евро на вторник, 28 мая. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные регулятора. Курс доллара во вторник снизится на 15 копеек и составит 64,4636 рубля.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Происшествия
Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 год.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Обстрелы со стороны ВСУ усилились после визита Зеленского в Донбасс
ВСУ усилили огонь по позициям своих противников после визита президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс, сообщили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 09:27
Гаджеты
Apple впервые за 4 года презентовала новый iPod Touch
Обновлено в 10:47
Музыка
Шнуров «женился» на Алле Михеевой в новом клипе «Ленинграда»
Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Кабриолет».
Обновлено в 10:32
Футбол
Павел Худяков: «Слова президента „Тамбова“ о Лиге Европы? Это была шутка»
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о трансферной кампании «волков», назвал ориентировочную сумма бюджета на следующий сезон и прокомментировал слова президента клуба Арсена Габуева, заявившего о задаче попадания в еврокубки.
Обновлено в 10:37
Политика
Госдума приняла законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.
Обновлено в 09:38
Энергетика
Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину
Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
Интернет
Первый российский квантовый телефон испытали в Москве
Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.
Обновлено в 10:23
Экономика
Сеть «Пятёрочек» и «Карусель» ограничат в расширении в Петербурге
В свою очередь сеть «X5 Retail Group» («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») перешагнула планку в 25%.
Обновлено в 06:51
Футбол
Экс-футболиста «Реала» и других игроков задержали за договорные матчи
Несколько футболистов первого и второго дивизионов чемпионата Испании во вторник арестованы по подозрению в организации договорных матчей с целью получения прибыли от ставок, сообщает El Pais со ссылкой на источники в испанской полиции.
Обновлено в 06:24
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Обновлено в 00:32
Футбол
Фанаты заполнили отели Баку в преддверии финала Лиги Европы
Футбольные фанаты выкупили все места в отелях в центре столицы Азербайджана, где пройдёт финал Лиги Европы между английскими «Челси» и «Арсеналом».
Обновлено в 08:51
Происшествия
Три человека погибли при нападении неизвестного на детей в Японии
Жертвами нападения вооруженного ножом мужчины на детей в Японии стали три человека, в том числе один ребенок и сам злоумышленник.
Обновлено вчера в 20:59
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено в 09:21
Политика
Освобожден задержанный в Косово россиянин
В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Экономика
На Урале нашли крупнейший за тридцать лет изумруд
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по ПВО Сирии
Обновлено вчера в 19:40
Наука
Умные камеры сменят кнопки на светофорах Вены
Власти Вены установят на некоторых пешеходных переходах в городе камеры, распознающие приближение пешехода и активирующие разрешающий сигнал светофора.
Обновлено в 04:22
Здоровье
В РФ изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования начали действовать в России с 28 мая.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Политика
Парламент Абхазии перенес президентские выборы на 25 августа
Депутаты Абхазии одобрили перенос президентских выборов с 21 июля на 25 августа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на члена Народного собрания Илью Гуния.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Замначальника управления Росгвардии попал под следствие
Следственным управлением СКР по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Управления Росгвардии по Калужской области.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Собака укусила дочь Салтыковой за лицо
Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:14