Экономика
ЦБ улучшил оценку роста экономики за 2018 годВедомости 05:00
В минувшую пятницу Росстат сообщил о кардинальном пересмотре роста строительства за 2018 г.: по уточненной оценке, стройка выросла на 5,3%, хотя до этого рост за январь - ноябрь оценивался в 0,5%. Минэкономразвития объяснило это уточнением данных по Ямало-Ненецкому автономному округу, где строительные работы за первые три квартала оценивались в 97 млрд руб. при инвестициях в 590 млрд руб.
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Транспорт
«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер
МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
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Kia Rio X-Line получил увеличенный клиренс и подорожал
С 1 февраля дилеры корейской марки начали продажи X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом (он вырос на 20-25 мм зависимости от размера колес).
Обновлено в 05:38
Происшествия
В СК сообщили о появлении в деле Арашуковых нового фигуранта
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что в «деле Арашуковых» о хищении газа на 30 млрд рублей появился новый фигурант.
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Авто
Названы ТОП-10 автомобилей с самой качественной акустикой
Обновлено в 02:04
Авто
Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»
Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
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Авто
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Обновлено в 05:51
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Акцией особо опасных преступников займется центральный аппарат ФСИН
В саратовской колонии №7 содержатся около 800 особо опасных рецидивистов (более 100 из них осуждены за убийства, 14 — за педофилию, остальные — за другие особо тяжкие преступления).
Обновлено в 06:25
Экономика
«Яндекс.Еда» сделала доставку платной
По словам гендиректора "Яндекс.Еды" Максима Фирсова, платная доставка является необходимым этапом в развитии сервиса.
Обновлено в 02:00
Происшествия
«Ельцин центр»: дом семьи Ельцина не разберут на дрова, он сгорел
Как сообщалось ранее со ссылкой на первого заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилу Телень, дом в селе Басмановское, о котором идет речь, скорее всего, принадлежал деду Бориса Николаевича Ельцина.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Бывшая подруга Овечкина на Mercedes протаранила две машины и скрылась
По словам источника, 31-летняя модель Соколова за рулем Mercedes 6 декабря 2018 года на 25 километре автодороги М-9 «Балтия» врезалась в попутно следовавшую машину, а затем столкнулась с еще одним автомобилем на встречной полосе и скрылась.
Обновлено в 05:44
Кино
Умер контрабандист из «Кин-дза-дза»
Обновлено в 06:06
Гаджеты
Samsung показала свой складной смартфон на официальном видео
Официальный канал Samsung Vietnam опубликовал на YouTube рекламное видео к грядущему событию Unpacked, на котором мелькнуло изображение складного смартфона Samsung с гибким дисплеем.
Обновлено в 04:03
Общество
Google оплатил выписанный Роскомнадзором штраф 500 тысяч рублей
Сам Google считает, что исполняет законодательство, но надзорное ведомство не исключило возбуждения против компании еще одного административного дела.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27
В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
Обновлено вчера в 05:43
Авто
Toyota начала производство новых Corolla для России
На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Российскую актрису задержали в США за похищение ребенка
Обновлено в 05:28
Гаджеты
Puma представила кроссовки с автошнуровкой
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
В Москве рухнул навес над входом в институт «Гидропроект»
В ночь на 1 февраля на Волоколамском шоссе обрушился металлический навес над центральным входом в институт «Гидропроект», сообщает телеканал «Москва 24».
Обновлено в 03:06
Автоспорт
Команда Формулы-1 «Заубер» переименована в «Альфа Ромео»
Команда Формулы-1 «Заубер» будет переименована, начиная с сезона 2019 года. Об этом 1 февраля сообщается на сайте команды.
Обновлено в 06:30
Авто
В России летом появится рестайлинговый Mercedes-Benz V-Class
Для обновленного Mercedes-Benz V-Class предусмотрена дизельная 2-литровая «четверка» OM 654 тягой 190 л.с./440 Нм (версия V 250 d) и 239 л.с./500 Нм (V 300 d). Минивэн может разгоняться до скорости в 220 км/ч.
Обновлено вчера в 23:31
Космос
Роскосмос подыскал площадку для старта сверхтяжелых ракет
Обновлено в 07:00
Финансы
Сбербанк повысил ставки по всем рублевым вкладам
Сбербанк с 1 февраля повышает ставки по рублевым вкладам, а также запускает новый промовклад, говорится в релизе, распространенном пресс-службой Сбербанка.
Обновлено в 03:33
Интернет
Хакеры опубликовали 2,2 миллиарда паролей
Эксперты в сфере кибербезопасности обнаружили в свободном доступе на хакерских форумах и в торрентах базу из 2,2 миллиарда имен и паролей пользователей взломанных баз данных, пишет Wired.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Спасатели эвакуируют с судна украинского моряка в Керченском проливе
Украинского моряка с судна «Канопус», которое находится в Керченском проливе, в ближайшее время планируют эвакуировать в порт Кавказ.
Обновлено в 07:12
Транспорт
В Москве увеличат парк автомобилей каршеринга
В Москве к концу нынешнего года парк автомобилей каршеринга составит около 20 тыс. штук.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Кизляре сгорел торговый центр
Экстренные службы сумели локализовать пожар в торговом центре в дагестанском Кизляре.
Обновлено в 01:10