Экономика

ЦБ уличил семью владельцев «Трансаэро» в нарушении закона об инсайдеИнтерфакс 09:50

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По словам Ляха, в 2016 году Плешаковы подогревали интерес игроков рынка акций сообщениями в СМИ о возможном возобновлении работы компании, и в результате смогли на анонимных торгах продать 41,4% акций авиаперевозчика. Бумаги "Трансаэро" купили более 2 тысяч человек.
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ЦБ: Плешаковы нарушили закон об инсайде, продав 41,4% акций «Трансаэро»

Вести.Финанс10:01

Семья Плешаковых при продаже акций «Трансаэро» смогла избежать убытков на 200 млн руб., нарушая закон об инсайде - ЦБ РФ

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ЦБ уличил семью владельцев «Трансаэро» в нарушении закона об инсайде

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