Экономика
ЦБ уличил семью владельцев «Трансаэро» в нарушении закона об инсайдеИнтерфакс 09:50
По словам Ляха, в 2016 году Плешаковы подогревали интерес игроков рынка акций сообщениями в СМИ о возможном возобновлении работы компании, и в результате смогли на анонимных торгах продать 41,4% акций авиаперевозчика. Бумаги "Трансаэро" купили более 2 тысяч человек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:17, Вашингтон
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт
Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.
Обновлено в 01:00
Политика
Соловьев назвал Доренко предателем
Обновлено 25 июня в 01:27
Единоборства
Штырков покинул UFC после проваленного допинг-теста
Напомним, Штырков подписал контракт с UFC 19 марта 2019 года, после чего отправился на допинг-тест, который не выявил в его крови запрещенных веществ, однако, второй допинг-контроль подтвердил наличие в организме россиянина пиктограмма вещества для набора мышечной массы.
Обновлено в 09:47
Кино
Алибасов снимется в фильме Стаса Барецкого «Брат-3»
Обновлено в 09:13
Политика
Захарову возмутил отказ Украины от возвращения своих моряков
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина отказалась даже обсуждать вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 08:17
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Общество
Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске
Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Водонаева и Косинус официально разводятся
Алена Водонаева разводится со своим мужем — музыкантом Алексеем Косинусом, брак с которым не продлился и 2 лет.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Возбуждено дело против основателя «Рольфа»
Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
В МХТ простились с актрисой Аллой Покровской
Актер Михаил Ефремов, сын актрисы, принимал соболезнования присутствовавших. Кортеж с телом Покровской по традиции проводили аплодисментами.
Обновлено в 06:03
Экономика
Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в вузах России
За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 08:23
Музыка
Умер лидер «Високосного года» Илья Калинников
Обновлено вчера в 18:49
Политика
В самолете президента Бразилии нашли 40 кг кокаина
Обновлено в 09:15
Политика
Памфилова не исключила отмены муниципальных выборов в Петербурге
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова не исключила, что муниципальные выборы в Петербурге могут отменить.
Обновлено в 09:49
Общество
Медведев пообещал полностью решить проблему доступности детских садов
Как ранее сообщали «Кубанские новости», глава кабмина Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство предлагает повысить пособие на детей от 1,5 до 3 лет.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила
В китайском городе Шанхай врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце.
Обновлено в 00:19
Происшествия
На строительном рынке Волгограда загорелся склад
"На торгово-оптовом рынке стройматериалов в Советском районе Волгограда горит склад размером 100 на 100 метров, площадь пожара составляет 300 кв. м", - сказал представитель МЧС.
Обновлено в 09:23
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Обновлено вчера в 03:18
Футбол
РФС принял новый лимит на легионеров в РПЛ
Чемпионат сообщил, что РФС принял новый лимит на легионеров.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Петербурге
По факту массовой драки в Невском районе полиция Петербурга возбудила уголовное дело.
Обновлено в 05:56
Экономика
«Россети» выплатят дивиденды в размере 5 млрд рублей
В Москве 27 июня прошло годовое Общее собрание акционеров компании «Россети», где было решено выплатить акционерам свыше 5 миллиардов рублей дивидендов за I квартал текущего года.
Обновлено в 08:02
Политика
Названы имена освобождаемых в Донбассе украинских пленных
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал имена четырех украинцев, которых власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) собираются освободить из плена.
Обновлено в 08:26
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Общество
В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму
Резкое похолодание придет в Крым в ближайшие дни, температура воздуха ночью опустится до десяти градусов тепла, сообщает крымское управление МЧС РФ.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Минобороны заказало подлодки «Ясень-М» и истребители Су-57
Министерство обороны России в рамках форума «Армия-2019» заключило госконтракты на поставку истребителей Су-57 и многоцелевых атомных подлодок «Ясень-М».
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы
Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
Обновлено в 06:07
Политика
Президента Туниса госпитализировали
Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.
Обновлено в 08:33