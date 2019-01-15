с чего всё началось

ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу. Вот как описывает ее зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в письме, разосланном банкам 14 января.

ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж

Происшествия Происшествия Найдены тела всех погибших при обрушении дома в Шахтах

Политика Политика Британский парламент не принял соглашение по брекситу «Результат: 321 пэр высказался за, 152 против предложения Анджелы Смит отклонить сценарий по выходу страны из ЕС без сделки, а также осудить одобренное правительством соглашение», — сообщили в Twitter верхней палаты британского парламента.

Экономика Экономика На Украине подсчитали размер средней пенсии В ведомстве сообщили, что средняя пенсия на Украине по состоянию на 1 января 2019 года составляет 2645,6 гривен - немногим более 6 тыс. руб. или около $93.

Политика Политика Посол США в ФРГ объяснил свои угрозы из-за «Северного потока — 2» Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью немецкому изданию Rheinische Post заявил о том, что возможные американские санкции против немецких компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2", вызваны обеспокоенностью Вашингтона вопросом энергетической безопасности Европы и транзита российского газа через Украину.

Происшествия Происшествия Боевики атаковали отель в столице Кении Вооруженные боевики атаковали гостиничный комплекс в центре столицы Кении, 15 января передает агентство Reuters.

Происшествия Происшествия Число погибших при взрыве газа в Шахтах возросло до четырёх Спасатели обнаружили тела ещё двух погибших при разборе завалов на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Шахтах Ростовской области.

Происшествия Происшествия Во Владивостоке закидали камнями приехавшую на вызов скорую помощь Неизвестные во Владивостоке напали на машину "скорой помощи", приехавшую на вызов, забросав ее камнями, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД.

Политика Политика Путин подчеркнул незаинтересованность РФ в гонке вооружений Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется в будущем обсудить с лидером России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином прекращение гонки вооружений, добавив, что в бюджете Пентагона на 2019 финансовый год на эти цели выделено 716 миллиардов долларов (на 82 миллиарда больше, чем годом ранее).

Общество Общество «Аэрофлот» назвал поданный иск попыткой давления на компанию «Аэрофлот» считает, что подача исков тремя пассажирами в суд США является попыткой давления на компанию, заявил заместитель гендиректора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

Экономика Экономика Имущество Фирташа арестовано на Кипре по иску ВТБ Окружной суд кипрского Лимасола наложил арест на движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа стоимостью $45,7 млн, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

Происшествия Происшествия Число жертв ДТП под Воронежем возросло Представитель единой дежурной диспетчерской службы Нижнедевицкого района Воронежской области проинформировал, что число погибших в результате столкновения трех транспортных средств увеличилось до восьми.

Политика Политика На Украине объявили о возобновлении производства самолетов «Руслан» Украинское предприятие "Антонов" планирует начать производство транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", отказавшись при этом от использования российских комплектующих, об этом в эфире канала "Прямой" заявил первый заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко.

Политика Политика В Китае канадца приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков Суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, следует из заявления суда.

Космос Космос Хлопок, высаженный китайским аппаратом, взошел на Луне Семена хлопка, доставленные китайским аппаратом «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны, дали первые всходы.

Происшествия Происшествия Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

Политика Политика Путин назвал политическим проектом создание новой церкви на Украине Новая церковная структура является чисто политическим, светским проектом.

Происшествия Происшествия В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой

Политика Политика Россия отказалась платить взнос в ПАСЕ Россия не будет платить взнос в Совет Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Технологии Технологии McDonald’s лишили права на товарный знак Big Mac в ЕС Американскую сеть быстрого питания McDonald’s лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Mac.

Спорт Спорт Россия выполнила все условия WADA Россия выполнила все условия, выдвинутые Всемирным антидопинговым агентством (WADA) для восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил РИА Новости помощник президента России, заместитель председателя совета по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин.

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Армия и оружие Армия и оружие Помпео обвинил Иран в желании нарастить свой ракетный потенциал Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран пытается нарастить свой ракетный потенциал, что якобы угрожает Европе и Ближнему Востоку.

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