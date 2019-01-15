с чего всё началось

ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу. Вот как описывает ее зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в письме, разосланном банкам 14 января.

ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж

Политика Политика Парламент Британии отверг соглашение с ЕС по Brexit Британцы проиграют в случае no deal Жители Великобритании будут первыми, кто проиграет в случае выхода страны из ЕС без соглашения (no deal), заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя итоги голосования в британском парламенте.

Происшествия Происшествия Число жертв ДТП под Воронежем возросло Представитель единой дежурной диспетчерской службы Нижнедевицкого района Воронежской области проинформировал, что число погибших в результате столкновения трех транспортных средств увеличилось до восьми.

Общество Общество «Аэрофлот» назвал поданный иск попыткой давления на компанию «Аэрофлот» считает, что подача исков тремя пассажирами в суд США является попыткой давления на компанию, заявил заместитель гендиректора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

Политика Политика Путин назвал политическим проектом создание новой церкви на Украине Новая церковная структура является чисто политическим, светским проектом.

Политика Политика Путин назвал негативными последствия выхода США из ДРСМД Заявление о намерении США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало еще одним звеном в длинной цепочке подобных действий, и последствия подобной политики негативны.

Происшествия Происшествия Директора одного из магазинов «Евросети» нашли мертвым в Новой Москве Тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, который являлся директором одного из магазинов «Евросети», было обнаружено в лесополосе недалеко от поселка Мосрентген в Новой Москве, сообщает агентство «Москва».

Происшествия Происшествия Reuters: число жертв нападения в Кении возросло до 15

Политика Политика В Китае канадца приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков Суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, следует из заявления суда.

Политика Политика Оппозиция инициировала голосование об отставке правительства Мэй После провала голосования по соглашению о выходе из Евросоюза, которое правительство Терезы Мэй подготовило совместно с Брюсселем, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин запустил процедуру вынесения вотума недоверия действующему кабинету.

Спорт Спорт Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира по гандболу Сборная России уступила в важнейшем матче группового этапа чемпионата мира по гандболу Бразилии (23:25) и оказалась на грани невыхода в следующий раунд.

Политика Политика На Украине объявили о возобновлении производства самолетов «Руслан»

Экономика Экономика Назван размер средней пенсии на Украине По состоянию на 1 января 2019 года размер средней пенсии на Украине составил 2645,6 гривен, об этом сообщил Пенсионный фонд страны в своем Facebook.

Происшествия Происшествия Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

Политика Политика ЕС отреагировал на провал сделки по Brexit В структурах ЕС и странах Европы отреагировали на провал соглашения по Brexit, предложенного главой правительства Великобритании Терезой Мэй.

Политика Политика Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.

Политика Политика SEC обвинила украинского хакера во взломе ее базы данных Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и министерство юстиции США во вторник, 15 января, выдвинула обвинение в отношении украинского хакера Александра Еременко и еще восемь человек, в том числе шесть трейдеров из США, России и Украины, их обвиняют во взломе базы данных SEC EDGAR и получении доступа к конфиденциальным документам.

Политика Политика Посол США в ФРГ прокомментировал свои письма о «Северном потоке — 2» Посол США в Германии Ричард Гренелл прокомментировал разосланные им письма о «Северном потоке — 2», в которых сообщил о возможности введения Вашингтоном санкций против компаний ФРГ из-за их деятельности, связанной со строительством российского газопровода.

Космос Космос На Луне выросло первое в истории растение Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.

Политика Политика Медведев высказался о проблемах российского бизнеса Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о проблемах российского бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".

Экономика Экономика Пачки сигарет предложили маркировать кодом вместо акцизных марок Результаты эксперимента по цифровой маркировке и прослеживанию подтвердили, что у кода Data Matrix шире возможности для усиления контроля государства над производством и оборотом табачной продукции, чем у бумажных специальных и акцизных марок.

Политика Политика Суд продлил арест 12 украинским морякам

Политика Политика Путин потребовал гарантий для заинтересованных в «Турецком потоке» Путин рассказал, что в настоящий момент «Газпром» работает над разными вариантами продолжения сухопутной нитки газопровода в европейском направлении.

Общество Общество Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей "Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 млн рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко", - говорится в сообщении.

Политика Политика Сенат США поддержал резолюцию о санкциях против «Русала» Сенат США поддержал рассмотрение резолюции с неодобрением плана администрации президента США Дональда Трампа снять санкции с российских компаний "Русал", "Евросибэнерго" и En+.

Политика Политика Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ Россия останется верна своей позиции и не будет выплачивать взнос в бюджет Совета Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Автоспорт Автоспорт Экипаж Сотникова победил на восьмом этапе «Дакара» Экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова победил на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Происшествия Происшествия Семь человек погибли в ДТП под Воронежем Семь человек погибли в ДТП под Воронежем. На трассе Р-298 столкнулись три легковых автомобилей.

Спорт Спорт Ещё один чешский биатлонист негативно высказался в адрес Логинова Чешский биатлонист Ондржей Моравец заявил, что не уважает россиянина Александра Логинова за нарушение антидопинговых правил.

Происшествия Происшествия «Победа» может прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково» Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует с апреля прекратить выполнять международные рейсы из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург).