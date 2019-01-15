Экономика
ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж
ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубежВедомости09:08
ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу. Вот как описывает ее зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в письме, разосланном банкам 14 января.
Ведомости09:08
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с чего всё началось
Банк России рекомендовал участникам рынка усилить контроль за сомнительными трансграничными переводами наличных без открытия банковского счета, так как предприниматели могут использовать переводы средств физлицами для оплаты контрактов на поставку товаров и тем самым избегать валютного контроля, говорится в методических рекомендациях регулятора.РБК04:56
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Политика
Парламент Британии отверг соглашение с ЕС по Brexit
Британцы проиграют в случае no deal Жители Великобритании будут первыми, кто проиграет в случае выхода страны из ЕС без соглашения (no deal), заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя итоги голосования в британском парламенте.
Обновлено в 17:26
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем возросло
Представитель единой дежурной диспетчерской службы Нижнедевицкого района Воронежской области проинформировал, что число погибших в результате столкновения трех транспортных средств увеличилось до восьми.
Обновлено в 15:26
Общество
«Аэрофлот» назвал поданный иск попыткой давления на компанию
«Аэрофлот» считает, что подача исков тремя пассажирами в суд США является попыткой давления на компанию, заявил заместитель гендиректора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.
Обновлено в 18:36
Политика
Путин назвал политическим проектом создание новой церкви на Украине
Новая церковная структура является чисто политическим, светским проектом.
Обновлено в 16:33
Политика
Путин назвал негативными последствия выхода США из ДРСМД
Заявление о намерении США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало еще одним звеном в длинной цепочке подобных действий, и последствия подобной политики негативны.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Директора одного из магазинов «Евросети» нашли мертвым в Новой Москве
Тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, который являлся директором одного из магазинов «Евросети», было обнаружено в лесополосе недалеко от поселка Мосрентген в Новой Москве, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 18:26
Происшествия
Reuters: число жертв нападения в Кении возросло до 15
Обновлено в 17:07
Политика
В Китае канадца приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков
Суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, следует из заявления суда.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Оппозиция инициировала голосование об отставке правительства Мэй
После провала голосования по соглашению о выходе из Евросоюза, которое правительство Терезы Мэй подготовило совместно с Брюсселем, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин запустил процедуру вынесения вотума недоверия действующему кабинету.
Обновлено в 15:36
Спорт
Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира по гандболу
Сборная России уступила в важнейшем матче группового этапа чемпионата мира по гандболу Бразилии (23:25) и оказалась на грани невыхода в следующий раунд.
Обновлено в 15:33
Политика
На Украине объявили о возобновлении производства самолетов «Руслан»
Обновлено в 17:07
Экономика
Назван размер средней пенсии на Украине
По состоянию на 1 января 2019 года размер средней пенсии на Украине составил 2645,6 гривен, об этом сообщил Пенсионный фонд страны в своем Facebook.
Обновлено в 18:32
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Политика
ЕС отреагировал на провал сделки по Brexit
В структурах ЕС и странах Европы отреагировали на провал соглашения по Brexit, предложенного главой правительства Великобритании Терезой Мэй.
Обновлено в 15:54
Политика
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
SEC обвинила украинского хакера во взломе ее базы данных
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и министерство юстиции США во вторник, 15 января, выдвинула обвинение в отношении украинского хакера Александра Еременко и еще восемь человек, в том числе шесть трейдеров из США, России и Украины, их обвиняют во взломе базы данных SEC EDGAR и получении доступа к конфиденциальным документам.
Обновлено в 13:11
Политика
Посол США в ФРГ прокомментировал свои письма о «Северном потоке — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл прокомментировал разосланные им письма о «Северном потоке — 2», в которых сообщил о возможности введения Вашингтоном санкций против компаний ФРГ из-за их деятельности, связанной со строительством российского газопровода.
Обновлено в 17:45
Космос
На Луне выросло первое в истории растение
Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:00
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о проблемах российского бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 05:40
Экономика
Пачки сигарет предложили маркировать кодом вместо акцизных марок
Результаты эксперимента по цифровой маркировке и прослеживанию подтвердили, что у кода Data Matrix шире возможности для усиления контроля государства над производством и оборотом табачной продукции, чем у бумажных специальных и акцизных марок.
Обновлено в 13:21
Политика
Суд продлил арест 12 украинским морякам
Обновлено в 09:00
Политика
Путин потребовал гарантий для заинтересованных в «Турецком потоке»
Путин рассказал, что в настоящий момент «Газпром» работает над разными вариантами продолжения сухопутной нитки газопровода в европейском направлении.
Обновлено в 18:22
Общество
Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей
"Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 млн рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:47
Политика
Сенат США поддержал резолюцию о санкциях против «Русала»
Сенат США поддержал рассмотрение резолюции с неодобрением плана администрации президента США Дональда Трампа снять санкции с российских компаний "Русал", "Евросибэнерго" и En+.
Обновлено в 17:41
Политика
Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ
Россия останется верна своей позиции и не будет выплачивать взнос в бюджет Совета Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 08:56
Автоспорт
Экипаж Сотникова победил на восьмом этапе «Дакара»
Экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова победил на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП под Воронежем
Семь человек погибли в ДТП под Воронежем. На трассе Р-298 столкнулись три легковых автомобилей.
Обновлено в 09:27
Спорт
Ещё один чешский биатлонист негативно высказался в адрес Логинова
Чешский биатлонист Ондржей Моравец заявил, что не уважает россиянина Александра Логинова за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:20
Происшествия
«Победа» может прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково»
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует с апреля прекратить выполнять международные рейсы из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург).
Обновлено в 11:32
Экономика
Минтранс анонсировал повышение тарифов системы «Платон»
В первой половине 2019 года Минтранс России рассмотрит вопрос индексации тарифов системы взимания платы с грузовиков «Платон».
Обновлено в 15:58