Экономика
ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж
ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубежВедомости09:08
ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу. Вот как описывает ее зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в письме, разосланном банкам 14 января.
Ведомости09:08
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с чего всё началось
Банк России рекомендовал участникам рынка усилить контроль за сомнительными трансграничными переводами наличных без открытия банковского счета, так как предприниматели могут использовать переводы средств физлицами для оплаты контрактов на поставку товаров и тем самым избегать валютного контроля, говорится в методических рекомендациях регулятора.РБК04:56
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
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Парламент Венесуэлы назвал Мадуро узурпатором власти
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Общество
«Аэрофлот» назвал иск от пассажиров попыткой давления на компанию
Поступивший в суд в США иск от пассажиров «Аэрофлота», которых не пустили на борт в аэропорту Шереметьево, авиакомпания расценивает как попытку оказать влияние на нее, заявил РБК заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров.
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Политика
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Спорт
Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира по гандболу
Гандболисты сборной России уступили команде Бразилии в матче группового этапа на чемпионате мира в Германии.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Боевики атаковали отель в столице Кении
Вооруженные боевики атаковали гостиничный комплекс в центре столицы Кении, 15 января передает агентство Reuters.
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Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей
"Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 млн рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко", - говорится в сообщении.
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«Победа» может прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково»
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует с апреля прекратить выполнять международные рейсы из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург).
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Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о проблемах российского бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 05:40
Политика
Парламент Британии решает судьбу Brexit
Достаточно сказать, что поправка, которую предлагает лидер лейбористов Джереми Корбин предполагает не только отмену запуска Brexit по сценарию Терезы Мэй, но и запрет на выход Британии из ЕС без согласования с Брюсселем.
Обновлено в 12:05
Общество
Суд в Таиланде приговорил Рыбку и Лесли к условному сроку
Обновлено в 05:21
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Космос
На Луне выросло первое в истории растение
Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:00
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В огненном ДТП под Воронежем погибли семь человек
Фото: из открытых источников 15-01-2019 в четвертом часу дня в Нижнедевицком районе на 166 километре трассы «Курск-Борисоглебск», водитель «Лексус», не справился с управлением и столкнулся с двумя встречными авто.
Обновлено в 11:27
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Товарный поезд насмерть сбил ребенка в Санкт-Петербурге
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Политика
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
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Мосгорсуд оставил в силе арест обвиняемого в госизмене Кудрявцева
Мосгорсуд во вторник подтвердил законность продления срока содержания под стражей сотруднику головного института "Роскосмоса" Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 08:25
Политика
Трамп устроил фуршет с фастфудом в Белом доме
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Спорт
IBU перенес мужской спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Мужская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира, которая должна была пройти 16 января, была официально отменена.
Обновлено в 04:36
Экономика
Ростуризм раскритиковал идею налога на выезд из России
Федеральное агентство по туризму не поддержало идею Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" ввести налог на выезд при пересечении госграницы.
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Комитет рекомендовал Госдуме отказаться от участия в ПАСЕ в 2019 году
Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал нижней палате парламента принять проект заявления о ситуации в ПАСЕ и не участвовать в работе Ассамблеи в 2019 году, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.
Обновлено в 08:31
Политика
Задержанные украинские моряки отказались давать показания в суде
Украинские моряки, которые были задержаны в результате инцидента в Керченском проливе, отказались давать показания в Лефортовском суде Москвы.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Москве насмерть замерз топ-менеджер «Евросети»
В Москве найдено тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, которого волонтеры и полиция искали в течение трех дней.
Обновлено в 10:56
Общество
Минпромторг просят запретить «девяток» яиц и «недолитр» молока
Депутат Госдумы Михаил Дегтярёв (ЛДПР) направил письмо в адрес министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, где просит установить четкую градацию расфасованных товаров.
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Происшествия
В России выявили всплеск телефонного мошенничества
Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) и специалисты горячей линии Рунета зафиксировали всплеск случаев телефонного мошенничества с последующим воровством средств с банковских карт жертв, говорится в сообщении РОЦИТ.
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Футбол
«Тоттенхэм» сообщил, что Кейн выбыл до марта из-за травмы
Нападающий лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн не сможет играть до начала марта из-за травмы связок левой лодыжки.
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