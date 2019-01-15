Экономика
ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж
ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубежВедомости09:08
ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу. Вот как описывает ее зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в письме, разосланном банкам 14 января.
Ведомости09:08
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с чего всё началось
Банк России рекомендовал участникам рынка усилить контроль за сомнительными трансграничными переводами наличных без открытия банковского счета, так как предприниматели могут использовать переводы средств физлицами для оплаты контрактов на поставку товаров и тем самым избегать валютного контроля, говорится в методических рекомендациях регулятора.РБК04:56
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Политика
Парламент Великобритании отверг план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза
Как и ожидалось, парламент Великобритании отверг предложенный премьер-министром Терезой Мэй план по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза.
Обновлено в 15:00
Политика
Корбин предложил вынести вотум недоверия британскому правительству
Глава британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин после голосования в парламенте по Brexit заявил, что внес предложение о вынесении недоверия правительству страны.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Число жертв смертельного ДТП под Воронежем возросло до восьми
Число жертв дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области возросло до восьми человек.
Обновлено в 13:39
Спорт
Ещё один чешский биатлонист негативно высказался в адрес Логинова
Чешский биатлонист Ондржей Моравец заявил, что не уважает россиянина Александра Логинова за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:20
Политика
Россия будет и дальше развивать военно-техническое сотрудничество с Сербией
Россия высоко оценивает твердую приверженность Сербии сохранению нейтралитета, будет и дальше оказывать ей поддержку в сфере военно-технического сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 16:29
Происшествия
«Победа» может прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково»
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует с апреля прекратить выполнять международные рейсы из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург).
Обновлено в 11:32
Общество
«Аэрофлот» назвал иск от пассажиров попыткой давления на компанию
Поступивший в суд в США иск от пассажиров «Аэрофлота», которых не пустили на борт в аэропорту Шереметьево, авиакомпания расценивает как попытку оказать влияние на нее, заявил РБК заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров.
Обновлено в 13:57
Политика
Путин назвал политическим проектом создание новой церкви на Украине
Новая церковная структура является чисто политическим, светским проектом.
Обновлено в 16:33
Космос
На Луне выросло первое в истории растение
Обновлено в 08:00
Общество
Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей
"Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 млн рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Найроби боевики напали на отель
Обновлено в 09:29
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Политика
Еврокомиссия готовится к неконтролируемому Brexit
Угроза неконтролируемого Brexit выросла после того, как британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение.
Обновлено в 15:21
Политика
Силуанов считает реакцию россиян на пенсионную реформу «неожиданной»
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на пенсионную реформу, в рамках которой возраст выхода на пенсию повысили до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
Обновлено в 01:40
Политика
Глава Евросовета Туск: соглашение по Brexit провалено
Комментируя в своем микроблоге в Твиттере голосования по условиям Brexit в британском парламенте, глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что это соглашение можно считать проваленным.
Обновлено в 15:15
Политика
Путин назвал негативными последствия выхода США из ДРСМД
Заявление о намерении США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало еще одним звеном в длинной цепочке подобных действий и назвал последствия подобной политики негативными.
Обновлено в 17:18
Спорт
Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира по гандболу
Гандболисты сборной России уступили команде Бразилии в матче группового этапа на чемпионате мира в Германии.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой
В Краснодаре судью Краснодарского гарнизонного военного суда заподозрили в том, что он сбил девушку, переходившую на светофоре дорогу по пешеходному переходу.
Обновлено в 10:31
Политика
Парламент Венесуэлы назвал Мадуро узурпатором власти
Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, в котором президент страны Николас Мадуро объявлен узурпатором власти.
Обновлено в 13:59
Автоспорт
Экипаж Сотникова выиграл восьмой этап «Дакара»
Экипаж "КАМАЗ-мастера" Дмитрия Сотникова одержал победу на восьмом этапе ралли "Дакар" в классе грузовиков, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:32
Происшествия
Клирика великолукского собора запретили в служении после ДТП
Заведующий канцелярией Великолукского епархиального управления, клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки Псковской области Андрей Парфёнов запрещен в служении за ДТП, говорится в указе епископа Великолукского и Невельского Сергия.
Обновлено в 15:43
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума рассказал о проблемах российского бизнеса.
Обновлено в 08:10
Политика
Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ
Россия останется верна своей позиции и не будет выплачивать взнос в бюджет Совета Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Месть Китая: за арест Huawei казнят канадца
Суд северо-восточного портового города Далянь заменил приговор, вынесенный ранее гражданину Канады, который был признан виновным в контрабанде наркотиков, на смертную казнь.
Обновлено в 04:22
Происшествия
На юге Москвы водитель сбил женщину и двоих детей
Обновлено в 12:40
Происшествия
В огненном ДТП под Воронежем погибли семь человек
Фото: из открытых источников 15-01-2019 в четвертом часу дня в Нижнедевицком районе на 166 километре трассы «Курск-Борисоглебск», водитель «Лексус», не справился с управлением и столкнулся с двумя встречными авто.
Обновлено в 11:27
Общество
Россия обогнала Тайвань в рейтинге вузов THE для развивающихся стран
Британское издание Times Higher Education представило рейтинг университетов из стран с активно развивающейся экономикой, на четвертом месте по числу представленных в нем вузов разместилась Россия.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Москве насмерть замерз менеджер «Евросети»
В Москве найдено тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, которого волонтеры и полиция искали в течение трех дней.
Обновлено в 10:56
Политика
Палата лордов отвергла предложения Мэй по Brexit
Вечером 14 января пэры поддержали предложение баронессы Анджелы Смит, в котором выражается сожаление по поводу условий правительственной сделки и формата будущих отношений с ЕС.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
SEC обвинила украинского хакера во взломе ее базы данных
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и министерство юстиции США во вторник, 15 января, выдвинула обвинение в отношении украинского хакера Александра Еременко и еще восемь человек, в том числе шесть трейдеров из США, России и Украины, их обвиняют во взломе базы данных SEC EDGAR и получении доступа к конфиденциальным документам.
Обновлено в 13:11