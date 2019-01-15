с чего всё началось

ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу. Вот как описывает ее зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в письме, разосланном банкам 14 января.

ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж

Политика Политика Британский парламент проголосовал против соглашения по Brexit Палата общин британского парламента в ходе голосования во вторник вечером отвергла соглашение по выходу Британии из ЕС, подготовленное Лондоном и Брюсселем.

Происшествия Происшествия Число погибших в аварии под Воронежем выросло до восьми человек Количество погибших в столкновении трех автомобилей в Воронежской области выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости представитель единой дежурной диспетчерской службы Нижнедевицкого района.

Политика Политика Оппозиция инициировала голосование об отставке правительства Мэй Голосование состоится в среду, 16 января. Если депутаты палаты общин вынесут правительству вотум недоверия, оно уйдет в отставку.

Общество Общество «Аэрофлот» назвал иск от пассажиров попыткой давления на компанию Поступивший в суд в США иск от пассажиров «Аэрофлота», которых не пустили на борт в аэропорту Шереметьево, авиакомпания расценивает как попытку оказать влияние на нее, заявил РБК заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров.

Происшествия Происшествия «Победа» может прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково» Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует с апреля прекратить выполнять международные рейсы из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург).

Политика Политика Парламент Венесуэлы назвал Мадуро узурпатором власти Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, в котором президент страны Николас Мадуро объявлен узурпатором власти.

Политика Политика Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ Россия останется верна своей позиции и не будет выплачивать взнос в бюджет Совета Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Спорт Спорт Ещё один чешский биатлонист негативно высказался в адрес Логинова Чешский биатлонист Ондржей Моравец заявил, что не уважает россиянина Александра Логинова за нарушение антидопинговых правил.

Происшествия Происшествия В Москве автомобиль сбил женщину с детьми на пешеходном переходе Водитель, управляя легковым автомобилем, сбил женщину с детьми, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Общество Общество Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей "Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 млн рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко", - говорится в сообщении.

Политика Политика Юнкер выразил сожаление по поводу результатов голосования по Brexit Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал результаты голосование в британском парламенте по вопросу принятия соглашения с ЕС по Brexit.

Общество Общество Россия обогнала Тайвань в рейтинге вузов THE для развивающихся стран Британское издание Times Higher Education представило рейтинг университетов из стран с активно развивающейся экономикой, на четвертом месте по числу представленных в нем вузов разместилась Россия.

Политика Политика Медведев высказался о проблемах российского бизнеса Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума рассказал о проблемах российского бизнеса.

Общество Общество Суд в Таиланде приговорил Настю Рыбку и Алекса Лесли к условному сроку

Происшествия Происшествия Очевидец рассказал, как судья сбил девушку на переходе в Краснодаре

Происшествия Происшествия В Найроби боевики напали на отель

Происшествия Происшествия В Москве насмерть замерз менеджер «Евросети» В Москве найдено тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, которого волонтеры и полиция искали в течение трех дней.

Политика Политика США потребовали от России уничтожить ракету 9М729 В свою очередь, Андреа Томпсон заявила, что Соединенные Штаты призывают Москву отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ракетного договора.

Спорт Спорт Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира по гандболу Сборная России уступила в важнейшем матче группового этапа чемпионата мира по гандболу Бразилии (23:25) и оказалась на грани невыхода в следующий раунд.

Политика Политика SEC обвинила украинского хакера во взломе ее базы данных Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и министерство юстиции США во вторник, 15 января, выдвинула обвинение в отношении украинского хакера Александра Еременко и еще восемь человек, в том числе шесть трейдеров из США, России и Украины, их обвиняют во взломе базы данных SEC EDGAR и получении доступа к конфиденциальным документам.

Происшествия Происшествия Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

Космос Космос На Луне выросло первое в истории растение Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.

Экономика Экономика Голикова предложила изменить стандарт оценки бедности в России Вице-премьер Татьяна Голикова предложила переосмыслить подходы к измерению уровня бедности в России и усовершенствовать стандарт его оценки.

Происшествия Происшествия Семь человек погибли из-за ДТП в Воронежской области По предварительной версии следствия, ДТП произошло из-за автомобилиста за рулем Lexus.

Политика Политика Задержанным в Керченском проливе украинским морякам продлили арест Лефортовский суд Москвы сегодня продлил арест украинским морякам, задержанным российскими пограничниками 25 ноября 2018 г. в Керченском проливе, до 24 апреля, сообщил из суда корреспондент ТАСС.

Энергетика Энергетика Независимые АЗС не исключили появления ценников на поллитра бензина Независимые АЗС предупреждают о возможном введении маркетинговых "ухищрений" при продажах бензина на заправках, например, о появлении ценников на поллитра топлива, говорится в пресс-релизе Независимого топливного союза (НТС).

Политика Политика Кандидат Трампа на пост генпрокурора пообещает не мешать Мюллеру Уильям Барр, которого президент США Дональд Трамп предлагает назначить генеральным прокурором, на слушаниях по своей кандидатуре в сенате США во вторник, 15 января, заявит о необходимости довести до конца расследование о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, сообщают CNBC и Bloomberg со ссылкой на текст его выступления перед верхней палатой.

Спорт Спорт Медведева заявила, что в будущем хотела бы жить в России

Общество Общество Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.