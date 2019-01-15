Экономика
ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж
ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубежВедомости09:08
ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу. Вот как описывает ее зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в письме, разосланном банкам 14 января.
Ведомости09:08
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с чего всё началось
Банк России рекомендовал участникам рынка усилить контроль за сомнительными трансграничными переводами наличных без открытия банковского счета, так как предприниматели могут использовать переводы средств физлицами для оплаты контрактов на поставку товаров и тем самым избегать валютного контроля, говорится в методических рекомендациях регулятора.РБК04:56
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Политика
Британский парламент проголосовал против соглашения по Brexit
Палата общин британского парламента в ходе голосования во вторник вечером отвергла соглашение по выходу Британии из ЕС, подготовленное Лондоном и Брюсселем.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Число погибших в аварии под Воронежем выросло до восьми человек
Количество погибших в столкновении трех автомобилей в Воронежской области выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости представитель единой дежурной диспетчерской службы Нижнедевицкого района.
Обновлено в 13:08
Политика
Оппозиция инициировала голосование об отставке правительства Мэй
Голосование состоится в среду, 16 января. Если депутаты палаты общин вынесут правительству вотум недоверия, оно уйдет в отставку.
Обновлено в 15:36
Общество
«Аэрофлот» назвал иск от пассажиров попыткой давления на компанию
Поступивший в суд в США иск от пассажиров «Аэрофлота», которых не пустили на борт в аэропорту Шереметьево, авиакомпания расценивает как попытку оказать влияние на нее, заявил РБК заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров.
Обновлено в 13:57
Происшествия
«Победа» может прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково»
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует с апреля прекратить выполнять международные рейсы из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург).
Обновлено в 11:32
Политика
Парламент Венесуэлы назвал Мадуро узурпатором власти
Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, в котором президент страны Николас Мадуро объявлен узурпатором власти.
Обновлено в 13:59
Политика
Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ
Россия останется верна своей позиции и не будет выплачивать взнос в бюджет Совета Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 08:56
Спорт
Ещё один чешский биатлонист негативно высказался в адрес Логинова
Чешский биатлонист Ондржей Моравец заявил, что не уважает россиянина Александра Логинова за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:20
Происшествия
В Москве автомобиль сбил женщину с детьми на пешеходном переходе
Водитель, управляя легковым автомобилем, сбил женщину с детьми, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Обновлено в 14:58
Общество
Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей
"Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 млн рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:47
Политика
Юнкер выразил сожаление по поводу результатов голосования по Brexit
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал результаты голосование в британском парламенте по вопросу принятия соглашения с ЕС по Brexit.
Обновлено в 15:02
Общество
Россия обогнала Тайвань в рейтинге вузов THE для развивающихся стран
Британское издание Times Higher Education представило рейтинг университетов из стран с активно развивающейся экономикой, на четвертом месте по числу представленных в нем вузов разместилась Россия.
Обновлено в 12:03
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума рассказал о проблемах российского бизнеса.
Обновлено в 08:10
Общество
Суд в Таиланде приговорил Настю Рыбку и Алекса Лесли к условному сроку
Обновлено в 06:09
Происшествия
Очевидец рассказал, как судья сбил девушку на переходе в Краснодаре
Обновлено в 14:07
Происшествия
В Найроби боевики напали на отель
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Москве насмерть замерз менеджер «Евросети»
В Москве найдено тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, которого волонтеры и полиция искали в течение трех дней.
Обновлено в 10:56
Политика
США потребовали от России уничтожить ракету 9М729
В свою очередь, Андреа Томпсон заявила, что Соединенные Штаты призывают Москву отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ракетного договора.
Обновлено в 13:03
Спорт
Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира по гандболу
Сборная России уступила в важнейшем матче группового этапа чемпионата мира по гандболу Бразилии (23:25) и оказалась на грани невыхода в следующий раунд.
Обновлено в 15:33
Политика
SEC обвинила украинского хакера во взломе ее базы данных
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и министерство юстиции США во вторник, 15 января, выдвинула обвинение в отношении украинского хакера Александра Еременко и еще восемь человек, в том числе шесть трейдеров из США, России и Украины, их обвиняют во взломе базы данных SEC EDGAR и получении доступа к конфиденциальным документам.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Космос
На Луне выросло первое в истории растение
Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:00
Экономика
Голикова предложила изменить стандарт оценки бедности в России
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила переосмыслить подходы к измерению уровня бедности в России и усовершенствовать стандарт его оценки.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Семь человек погибли из-за ДТП в Воронежской области
По предварительной версии следствия, ДТП произошло из-за автомобилиста за рулем Lexus.
Обновлено в 09:18
Политика
Задержанным в Керченском проливе украинским морякам продлили арест
Лефортовский суд Москвы сегодня продлил арест украинским морякам, задержанным российскими пограничниками 25 ноября 2018 г. в Керченском проливе, до 24 апреля, сообщил из суда корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:55
Энергетика
Независимые АЗС не исключили появления ценников на поллитра бензина
Независимые АЗС предупреждают о возможном введении маркетинговых "ухищрений" при продажах бензина на заправках, например, о появлении ценников на поллитра топлива, говорится в пресс-релизе Независимого топливного союза (НТС).
Обновлено в 11:42
Политика
Кандидат Трампа на пост генпрокурора пообещает не мешать Мюллеру
Уильям Барр, которого президент США Дональд Трамп предлагает назначить генеральным прокурором, на слушаниях по своей кандидатуре в сенате США во вторник, 15 января, заявит о необходимости довести до конца расследование о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, сообщают CNBC и Bloomberg со ссылкой на текст его выступления перед верхней палатой.
Обновлено вчера в 13:00
Спорт
Медведева заявила, что в будущем хотела бы жить в России
Обновлено в 08:54
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Политика
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42