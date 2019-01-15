с чего всё началось

ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу. Вот как описывает ее зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в письме, разосланном банкам 14 января.

ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж

Политика Политика США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей США разочарованы встречей с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которая прошла в Женеве, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

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Происшествия Происшествия В Москве насмерть замерз топ-менеджер «Евросети» В Москве найдено тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, которого волонтеры и полиция искали в течение трех дней.

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Космос Космос На Луне выросло первое в истории растение Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.

Происшествия Происшествия Число погибших при взрыве газа в Шахтах увеличилось до четырех Спасатели обнаружили на месте взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области тела двух человек - мужчины и женщины.

Спорт Спорт Сборная России по гандболу проиграла Бразилии на чемпионате мира

Происшествия Происшествия Боевики атаковали отель в столице Кении Вооруженные боевики атаковали гостиничный комплекс в центре столицы Кении, 15 января передает агентство Reuters.

Политика Политика Медведев высказался о проблемах российского бизнеса Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума рассказал о проблемах российского бизнеса.

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Общество Общество Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.

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Происшествия Происшествия Семь человек погибли в ДТП в Воронежской области В результате ДТП в Воронежской области погибли семь человек, сообщили РБК в пресс-службе областного МЧС.

Общество Общество Граждане США подали иск к «Аэрофлоту» на $3,6 млн Сумма иска в $3,6 млн объясняется информацией и ощущением истцов, определить окончательный размер компенсации они просят суд.

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Экономика Экономика В России хотят ввести налог на выезд из страны Жителей страны и иностранцев хотят обязать платить налог в размере 500 рублей при выезде из России.