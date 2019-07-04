Экономика
ЦБ: средний тариф ОСАГО снизился на 3,5–4%Коммерсантъ вчера в 09:25
Средний тариф ОСАГО для владельцев легковых автомобилей снизился на 3,5–4%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 08:43, Вашингтон
Происшествия
Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента
Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Трамп назвал снятый с производства истребитель F-22 «совершенно новым»
Американский президент Дональд Трамп в своей речи ко Дню независимости назвал «совершенно новым» истребитель, снятый с производства восемь лет назад.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Семеро человек погибли при крушении вертолета на Багамах в четверг, 4 июля.
Обновлено в 01:20
Авто
Lego привезет в Россию полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron
Компания Lego представит в России полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron.
Обновлено в 07:07
Происшествия
МВД призвало не судить о методах борьбы с наркотиками по делу Голунова
Не стоит по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова судить о методах борьбы с наркотиками в России, считает замглавы МВД РФ Александр Горовой.
Обновлено в 06:33
Транспорт
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес
«Чучело»: Брухунову смешали с грязью за нелепый наряд
Обновлено в 05:23
Космос
На Марсе начался новый «сезон бурь»
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод
Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа
Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Английский суд решил заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины".
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
49-летняя Кэтрин Зета-Джонс стала выглядеть моложе дочки
Кэтрин Зета-Джонс явно знает рецепт эликсира молодости. Иначе как объяснить, что она с возрастом выглядит все моложе.
Обновлено в 01:01
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Транспорт
Назван срок увеличения лимита скорости на дорогах России
Обновлено в 03:07
Политика
Путин поприветствовал участников форума «Территория смыслов»
Обновлено в 07:07
Авто
На фестивале в Гудвуде презентовали суперкар De Tomaso P72
Эксперты не исключают, что модель De Tomaso P72 получит механическую КПП и атмосферный двигатель.
Обновлено в 00:13
Политика
Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:35
Политика
«Нафтогаз» потребует от России компенсацию при прекращении транзита
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" будет в международном суде требовать компенсацию в случае прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 06:50
Происшествия
При взрыве автомобиля в Турции погибли три человека
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам
Менее злые языки написали, что у ростовчанки красивая фигура, и одежду ей следует подбирать другую.
Обновлено в 07:27
Общество
Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов
Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.
Обновлено 03 июля в 22:27
Политика
Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской поговоркой
Обновлено в 06:37
Авто
В России за 2018 год выдали более 800 тыс. автокредитов
Эксперты ГК «АвтоСпецЦентр» выяснили в ходе опроса, что по итогам 2018 года в России было выдано 801,3 тыс. автокредитов.
Обновлено вчера в 08:34
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Гаджеты
Huawei представит свою операционную систему HongMeng 9 августа
Что касается мобильной операционной системы HongMeng, то информации про нее пока очень мало.
Обновлено в 08:34
Общество
На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана
Как рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексей Озеров, после длительного перерыва в районе кратера Ключевского вулкана была зафиксирована термальная аномалия с температурой 800–900°C, после чего и началось извержение.
Обновлено вчера в 22:25