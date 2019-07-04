Экономика

ЦБ: средний тариф ОСАГО снизился на 3,5–4%Коммерсантъ вчера в 09:25

Средний тариф ОСАГО для владельцев легковых автомобилей снизился на 3,5–4%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
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Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.
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Армия и оружие

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Происшествия

Руководителей «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за проблем с багажом

Обновлено в 06:42
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

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Обновлено в 05:31
Происшествия

Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Семеро человек погибли при крушении вертолета на Багамах в четверг, 4 июля.
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Авто

Lego привезет в Россию полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron

Компания Lego представит в России полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron.
Обновлено в 07:07
Происшествия

МВД призвало не судить о методах борьбы с наркотиками по делу Голунова

Не стоит по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова судить о методах борьбы с наркотиками в России, считает замглавы МВД РФ Александр Горовой.
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Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес

«Чучело»: Брухунову смешали с грязью за нелепый наряд

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Космос

На Марсе начался новый «сезон бурь»

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод

Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа

Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Обновлено в 02:27
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Английский суд решил заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины".
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

49-летняя Кэтрин Зета-Джонс стала выглядеть моложе дочки

Кэтрин Зета-Джонс явно знает рецепт эликсира молодости. Иначе как объяснить, что она с возрастом выглядит все моложе.
Обновлено в 01:01
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Транспорт

Назван срок увеличения лимита скорости на дорогах России

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Путин поприветствовал участников форума «Территория смыслов»

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Авто

На фестивале в Гудвуде презентовали суперкар De Tomaso P72

Эксперты не исключают, что модель De Tomaso P72 получит механическую КПП и атмосферный двигатель.
Обновлено в 00:13
Политика

Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
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Политика

«Нафтогаз» потребует от России компенсацию при прекращении транзита

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" будет в международном суде требовать компенсацию в случае прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 06:50
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При взрыве автомобиля в Турции погибли три человека

Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам

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Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов

Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.
Обновлено 03 июля в 22:27
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Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской поговоркой

Обновлено в 06:37
Авто

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Эксперты ГК «АвтоСпецЦентр» выяснили в ходе опроса, что по итогам 2018 года в России было выдано 801,3 тыс. автокредитов.
Обновлено вчера в 08:34
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Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

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Обновлено 02 июля в 15:13
Гаджеты

Huawei представит свою операционную систему HongMeng 9 августа

Что касается мобильной операционной системы HongMeng, то информации про нее пока очень мало.
Обновлено в 08:34
Общество

На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана

Как рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексей Озеров, после длительного перерыва в районе кратера Ключевского вулкана была зафиксирована термальная аномалия с температурой 800–900°C, после чего и началось извержение.
Обновлено вчера в 22:25
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