Экономика
ЦБ: средний тариф ОСАГО снизился на 3,5–4%Коммерсантъ 09:25
Средний тариф ОСАГО для владельцев легковых автомобилей снизился на 3,5–4%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 22:01, Вашингтон
Происшествия
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Происшествия
На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок
Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).
Обновлено в 15:12
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 20:17
Происшествия
В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей
В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Авто
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено в 18:29
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.
Обновлено в 10:13
Культура
Кто в Менделеевском районе завоевал титул «Керәшен чибәре»
II районный конкурс «Керәшен чибәре» собрал в Сетяковский клуб группы поддержки пятерых участниц из Старого Гришкина, Мунайки, Менделеевска и Елабуги.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Друг Бориса Моисеева не видит у него никаких улучшений
Обновлено в 11:01
Авто
В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»
В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей» Фото: instagram.com/dschipenko/ Новый образец, выпускаемый «Туламашзаводом», оснащён гибридным двигателем.
Обновлено в 15:36
Политика
Путин напомнил, что государственность в Ливии разрушили военные НАТО
Лидер страны напомнил, что именно военные НАТО разрушили государственность на территории Ливийской Республики.
Обновлено в 14:00
Политика
Трамп пообещал установить флаг США на Марсе
Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
Обновлено в 20:36
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Обновлено в 17:29
Общество
Телефоны в школах хотят запретить в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:55
Происшествия
Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 21
Количество погибших в результате наводнения в Иркутской области выросло до 21.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Раскрыты задачи экипажа «Лошарика» в Баренцевом море
Атомная глубоководная станция АС-31 "Лошарик" выполняла в Баренцевом море исследования рельефа морского дна и сдавала зачеты на самостоятельное плавание.
Обновлено в 20:43
Игры
Новую PlayStation Classic распродают за 25 долларов
Например, Sony решила выпустить портативную PlayStation Classic и при том за хорошую стоимость в 100 долларов.
Обновлено в 18:01
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено в 10:31
Политика
Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады
"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.
Обновлено в 20:32
Общество
Губернатор ввел в Иркутской области новый вид компенсаций для пострадавших от паводка
Обновлено в 20:45
Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Словакия подготовила резолюцию об отмене антироссийских санкций
Резолюция о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в парламент Словакии до конца лета.
Обновлено в 19:51
Происшествия
В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке
Крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре удалось ликвидировать на площади 1,6 тысячи квадратных метров, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
Обновлено в 08:53
Общество
Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую от него в Лондон жену
Обновлено в 18:19
Шоу-бизнес
22-летняя дочь Мадонны готовится к свадьбе с бойфрендом
Мадонна одобрила выбор дочери и, по сообщениям журналистов, собирается присутствовать на церемонии.
Обновлено в 18:30
Общество
Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло
Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено вчера в 21:59
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено в 20:00