Экономика

ЦБ: средний тариф ОСАГО снизился на 3,5–4%Коммерсантъ 09:25

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Средний тариф ОСАГО для владельцев легковых автомобилей снизился на 3,5–4%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
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Средний тариф ОСАГО для физлиц снизился на 3,5-4%

ТАСС08:16

ЦБ: средний тариф ОСАГО снизился на 3,5–4%

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Власти уверяют, что из-за реформы полис ОСАГО стал дешевле

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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