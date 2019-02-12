Финансы
ЦБ спрогнозировал замедление годовой инфляцииРоссийская газета 12 февраля в 09:55
Свой вклад в рост инфляции сделало и повышение НДС, хотя эффект оказался ниже ожидаемого. Годовая инфляция должна вернуться к 4 процентам в первой половине 2020 года, прогнозирует Банк России. К этому времени влияние ослабления рубля и повышения НДС сойдет на нет.
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Разброс инфляции по регионам РФ в январе составил 1,9-6,9% в годовом выражении - ЦБ
Milknews.ru12 февраля в 09:18
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