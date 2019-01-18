Финансы

ЦБ спрогнозировал снижение инфляции во втором полугодииКоммерсантъ 10:28

Инфляция в России начнет снижаться со второго полугодия и составит 5-5,5% по итогам 2019 года, говорится в сообщении Центробанка. В первой половине года ожидается временный рост инфляции, связанный в основном с повышением ставки НДС и ослаблением рубля.
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