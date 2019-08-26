Экономика
РБКЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале
В I квартале 2019 года рост реальной заработной платы граждан, по оценке ЦБ, составил 1,3% в годовом исчислении, во II квартале — 2,6%.
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Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Происшествия
СК возбудил дело из-за вспышки мышиной лихорадки в Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей вспышку мышиной (геморрагической) лихорадки в Саратовской области.
Известия 09:15
Политика
Маршрутизация хирургических больных в Нижнем Тагиле восстановлена
Как стало известно журналистам «ТР», на данный момент в городе уже восстановлена маршрутизация лечения хирургических больных.
Тагильский рабочий 07:53
Политика
Лавров рассказал о позиции России по встрече в нормандском формате
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перед планированием новой встречи в нормандском формате российская сторона хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.
RT на русском 06:19
Происшествия
Суд оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Тверской суд Москвы оштрафовал по административному делу участника массовых беспорядков в столице Даниила Беглеца, которого также обвиняют в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции 27 июля.
Известия 08:38
Политика
Новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей вступил в силу
В полночь (в семь утра по московскому времени) вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери.
РИА Новости 00:45
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Политика
Экс-президент Украины рассказал, что не засыпает без пистолета
Первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что каждую ночь перед сном кладет на прикроватную тумбочку пистолет из-за ощущения необъяснимой угрозы, пишет Lenta.ru.
РЕН ТВ 08:47
Политика
Глава правительства Ингушетии подал в отставку
Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке. Об этом сообщают местные власти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:05
Культура
Петру Мамонову сделали операцию
Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.
ТАСС 07:33
Космос
Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера сбываются
Иоганн Кеплер известный немецкий астроном 17 века, который делал пророчества далекого будущего.
Территория новостей 00:06
Политика
Иран продал нефть с задержанного Гибралтаром танкера
Московский Комсомолец 06:20
Гаджеты
На Apple и Samsung подали в суд из-за опасного излучения смартфонов
Издание Chicago Tribune провело эксперимент, в ходе которого исследовало уровень излучения, который исходит от популярных смартфонов брендов Apple и Samsung.
Газета.Ru 07:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева благословила Светлану Лободу петь для страны
Многие украинские фолловеры осудили Лободу за то, что она спокойно приняла слова Пугачевой о "стране", тем самым дав понять, что останется в России надолго.
Газета.Ru 03:55
Политика
Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Происшествия
Брата главы правительства Чечни задержали в аэропорту
В московском аэропорту Внуково задержали брата главы правительства Чечни Муслима Хучиева Дениса.
URA.Ru 08:43
Музыка
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
РИА Новости 09:05
Армия и оружие
В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Политика
Представитель Зеленского анонсировал изменения в Конституции Украины
Украинская президентская партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов парламента.
ИА Новороссия 05:26
Политика
Телеведущий оскорбил всех проголосовавших за Зеленского украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский обещал и в итоге упростил процедуру получения гражданства для жителей России, которые, по мнению Киева, подвергаются политическим преследованиям.
ФАН 05:50
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Известия 24 августа в 15:57
Политика
Макрон отреагировал на насмешки президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова президента Бразилии Жаира Болсонару, который посмеялся над внешностью его жены Брижит Макрон.
Газета.Ru 09:05
Происшествия
В Петербурге эвакуировали больницу из-за обнаружения опасного предмета
RT на русском 08:55
Футбол
Станислав Черчесов: Дзюбе на день рождения подарил вызов в сборную
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил журналистам выбор состава на матчи отборочного турнира Евро-2020 с командами Шотландии и Казахстана, рассказал, почему в списке нет игроков казанского "Рубина" и нападающего ЦСКА Федора Чалова, а также прокомментировал плотность в верхней части турнирной таблицы чемпионата России.
РИА Новости 08:00
Политика
Газопровод «Северный поток-2» построен на 75 процентов
Российская газета 07:09
Происшествия
Поезд из Петербурга в Махачкалу забросали камнями в Чечне
Вестник Кавказа вчера в 14:51