Экономика
РБКЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале
В I квартале 2019 года рост реальной заработной платы граждан, по оценке ЦБ, составил 1,3% в годовом исчислении, во II квартале — 2,6%.
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Футбол
Караваев и Комличенко вызваны в сборную России
Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев и нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко вызваны в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии и Казахстана.
Спорт-Экспресс 05:15
Политика
В Кремле оценили предложение Трампа вернуть Россию в G8
В Кремле не считают провокацией призыв президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:35
Происшествия
Водитель, сбивший двух женщин, получил 6 лет колонии
Российская газета 07:35
Экономика
Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса
В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.
Газета.Ru 03:41
Футбол
«Зенит» интересуется Клеманом Гренье
Полузащитник «Ренна» может покинуть команду до конца трансферного окна. 28-летний хавбек может перебраться в чемпионат России.
Еженедельник Футбол 02:57
Гаджеты
Xiaomi и iPhone со скидкой. На AliExpress началась большая распродажа
Распродажа продлится с 26 по 31 августа. На устройства Xiaomi размер скидок может достигать 66 процентов, на девайсы Samsung - 40 процентов.
Российская газета 07:24
Происшествия
На Кубани двух росгвардейцев уволили за сон на службе
На Кубани двух сотрудников Росгвардии уволили из ведомства за то, что они спали в патрульной машине.
Российская газета 08:38
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
BFM.ru 03:01
Политика
Лавров рассказал о позиции России по встрече в нормандском формате
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перед планированием новой встречи в нормандском формате российская сторона хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.
RT на русском 06:19
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Известия 24 августа в 15:57
Политика
«Патриарх литовской демократии» назвал запуск БелАЭС «гибелью» Литвы
Экс-председатель Верховного совета Литвы, "патриарх литовской демократии" Витаутас Ландсбергис заявил, что запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) "угрожает" безопасности Литвы и ЕС.
Sputnik Литва вчера в 12:00
Общество
Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей
В прошлом году была принята программа по обеспечения жильем медицинских работников объемом в 1 миллиард рублей на три года.
Российская газета 06:35
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены
Президент Франции отреагировал на реплику президента Бразилии Жаира Болсонару, который в социальной сети посмеялся над внешностью его жены.
РБК 08:36
Происшествия
Суд оштрафовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Данилу Беглеца
Тверской суд Москвы оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Данилу Беглеца на 20 тыс. рублей, признав его виновным в административном правонарушении.
ТАСС 07:48
Общество
Поездка Покраса Лампаса в Екатеринбург отложена
Запланированная на понедельник поездка уличного художника Покраса Лампаса в Екатеринбург для восстановления на площади Первой Пятилетки арт-объекта "Фрагмент манифеста Малевича" отложена.
ТАСС 01:35
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Газета.Ru вчера в 06:23
Транспорт
Аэропорт Жуковский принял дополнительные меры для отпугивания птиц
Аэропорт Жуковский совместно с оператором взлётно-посадочной полосы — Лётно-исследовательским институтом имени М.М. Громова — начал реализацию дополнительных мер по повышению орнитологической безопасности.
RT на русском 08:46
Космос
Илон Маск предложил обогреть Марс гигантскими зеркалами
Илон Маск, должно быть, тоже знает эту историю и наверняка вспомнил древнегреческого учёного, размышляя о возможности терраформирования Марса.
CBS Media вчера в 00:04
Происшествия
Сбежавший кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет после пропажи
Домашний кот из Нью-Йорка нашелся спустя 11 лет после пропажи, как сообщила местная жительница.
iReactor 08:39
Политика
Путин проведет совещание для оценки ситуации в российской экономике
Президент Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, такие встречи необходимы для оценки положения дел в экономике, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:02
Происшествия
В убийстве матери и сестры подозревается 17-летняя жительница Чечни
В совершении преступления подозревается 17-летняя девушка, которая приходится убитым сестрой и дочерью, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе Следственного комитета по республике.
REGNUM 05:39
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru 08:40
Общество
Володин призвал не делать из директоров саратовских школ стрелочников
Володин подчеркнул, что на сегодняшний день 64 директора привлекли к административной ответственности за различные нарушения, но они фактически стали заложниками ситуации, когда средств на исполнение требований надзорных ведомств просто не выделили.
Регион 64 08:46
Общество
Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга
Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором.
REGNUM 06:05
Происшествия
Брата главы правительства Чечни задержали в аэропорту
В московском аэропорту Внуково задержали брата главы правительства Чечни Муслима Хучиева Дениса.
URA.Ru 08:43
Политика
Представитель Зеленского анонсировал изменения в Конституции Украины
Украинская президентская партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов парламента.
ИА Новороссия 05:26