Экономика

РБКРБКЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале

В I квартале 2019 года рост реальной заработной платы граждан, по оценке ЦБ, составил 1,3% в годовом исчислении, во II квартале — 2,6%.
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ЦБ ожидает роста реальных зарплат на 3–3,5% в третьем квартале 2019 года

Коммерсантъ08:10

ЦБ прогнозирует, что рост ВВП в третьем квартале 2019 года составит 0,8-1,3%

ТАСС05:24

ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале

РБК05:56

ЦБ прогнозирует рост реальных зарплат в РФ в III квартале на 3-3,5%

ПРАЙМ06:43

ЦБ ожидает роста госинвестиций и ускорения экономики в третьем квартале

РИА Новости05:40

Банк России спрогнозировал рост реальной зарплаты

Российская газета05:37

Центробанк спрогнозировал рост реальной зарплаты в России

REGNUM06:11
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Футбол

Караваев и Комличенко вызваны в сборную России

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев и нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко вызваны в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии и Казахстана.
Спорт-Экспресс 05:15
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В Кремле оценили предложение Трампа вернуть Россию в G8

В Кремле не считают провокацией призыв президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:35
Происшествия

В петербургской больнице обнаружили опасный предмет

ТАСС 08:42
Происшествия

Водитель, сбивший двух женщин, получил 6 лет колонии

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Экономика

Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса

В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.
Газета.Ru 03:41
Футбол

«Зенит» интересуется Клеманом Гренье

Полузащитник «Ренна» может покинуть команду до конца трансферного окна. 28-летний хавбек может перебраться в чемпионат России.
Еженедельник Футбол 02:57
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На Кубани двух росгвардейцев уволили за сон на службе

На Кубани двух сотрудников Росгвардии уволили из ведомства за то, что они спали в патрульной машине.
Российская газета 08:38
Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
BFM.ru 03:01
Политика

Лавров рассказал о позиции России по встрече в нормандском формате

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перед планированием новой встречи в нормандском формате российская сторона хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.
RT на русском 06:19
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Известия 24 августа в 15:57
Политика

«Патриарх литовской демократии» назвал запуск БелАЭС «гибелью» Литвы

Экс-председатель Верховного совета Литвы, "патриарх литовской демократии" Витаутас Ландсбергис заявил, что запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) "угрожает" безопасности Литвы и ЕС.
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Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей

В прошлом году была принята программа по обеспечения жильем медицинских работников объемом в 1 миллиард рублей на три года.
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В Кремле анонсировали темы встречи Путина и Эрдогана

Известия 08:52
Политика

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены

Президент Франции отреагировал на реплику президента Бразилии Жаира Болсонару, который в социальной сети посмеялся над внешностью его жены.
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Тверской суд Москвы оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Данилу Беглеца на 20 тыс. рублей, признав его виновным в административном правонарушении.
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Общество

Поездка Покраса Лампаса в Екатеринбург отложена

Запланированная на понедельник поездка уличного художника Покраса Лампаса в Екатеринбург для восстановления на площади Первой Пятилетки арт-объекта "Фрагмент манифеста Малевича" отложена.
ТАСС 01:35
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Газета.Ru вчера в 06:23
Транспорт

Аэропорт Жуковский принял дополнительные меры для отпугивания птиц

Аэропорт Жуковский совместно с оператором взлётно-посадочной полосы — Лётно-исследовательским институтом имени М.М. Громова — начал реализацию дополнительных мер по повышению орнитологической безопасности.
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Космос

Илон Маск предложил обогреть Марс гигантскими зеркалами

Илон Маск, должно быть, тоже знает эту историю и наверняка вспомнил древнегреческого учёного, размышляя о возможности терраформирования Марса.
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Происшествия

Сбежавший кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет после пропажи

Домашний кот из Нью-Йорка нашелся спустя 11 лет после пропажи, как сообщила местная жительница.
iReactor 08:39
Политика

Путин проведет совещание для оценки ситуации в российской экономике

Президент Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, такие встречи необходимы для оценки положения дел в экономике, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:02
Происшествия

В убийстве матери и сестры подозревается 17-летняя жительница Чечни

В совершении преступления подозревается 17-летняя девушка, которая приходится убитым сестрой и дочерью, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе Следственного комитета по республике.
REGNUM 05:39
Происшествия

Очевидцы сняли видео падения самолета ВВС Испании в Средиземное море

Известия 07:10
Армия и оружие

Американские военные прокатились на российском танке Т-80

Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru 08:40
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Володин призвал не делать из директоров саратовских школ стрелочников

Володин подчеркнул, что на сегодняшний день 64 директора привлекли к административной ответственности за различные нарушения, но они фактически стали заложниками ситуации, когда средств на исполнение требований надзорных ведомств просто не выделили.
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Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга

Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором.
REGNUM 06:05
Происшествия

Брата главы правительства Чечни задержали в аэропорту

В московском аэропорту Внуково задержали брата главы правительства Чечни Муслима Хучиева Дениса.
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Представитель Зеленского анонсировал изменения в Конституции Украины

Украинская президентская партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов парламента.
ИА Новороссия 05:26
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