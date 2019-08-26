В I квартале 2019 года рост реальной заработной платы граждан, по оценке ЦБ, составил 1,3% в годовом исчислении, во II квартале — 2,6%.

Футбол Караваев и Комличенко вызваны в сборную России Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев и нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко вызваны в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии и Казахстана.

Политика В Кремле оценили предложение Трампа вернуть Россию в G8 В Кремле не считают провокацией призыв президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Экономика Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.

Футбол «Зенит» интересуется Клеманом Гренье Полузащитник «Ренна» может покинуть команду до конца трансферного окна. 28-летний хавбек может перебраться в чемпионат России.

Гаджеты Xiaomi и iPhone со скидкой. На AliExpress началась большая распродажа Распродажа продлится с 26 по 31 августа. На устройства Xiaomi размер скидок может достигать 66 процентов, на девайсы Samsung - 40 процентов.

Происшествия На Кубани двух росгвардейцев уволили за сон на службе На Кубани двух сотрудников Росгвардии уволили из ведомства за то, что они спали в патрульной машине.

Происшествия Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».

Политика Лавров рассказал о позиции России по встрече в нормандском формате Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перед планированием новой встречи в нормандском формате российская сторона хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.

Политика «Патриарх литовской демократии» назвал запуск БелАЭС «гибелью» Литвы Экс-председатель Верховного совета Литвы, "патриарх литовской демократии" Витаутас Ландсбергис заявил, что запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) "угрожает" безопасности Литвы и ЕС.

Общество Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей В прошлом году была принята программа по обеспечения жильем медицинских работников объемом в 1 миллиард рублей на три года.

Политика Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены Президент Франции отреагировал на реплику президента Бразилии Жаира Болсонару, который в социальной сети посмеялся над внешностью его жены.

Происшествия Суд оштрафовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Данилу Беглеца Тверской суд Москвы оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Данилу Беглеца на 20 тыс. рублей, признав его виновным в административном правонарушении.

Общество Поездка Покраса Лампаса в Екатеринбург отложена Запланированная на понедельник поездка уличного художника Покраса Лампаса в Екатеринбург для восстановления на площади Первой Пятилетки арт-объекта "Фрагмент манифеста Малевича" отложена.

Транспорт Аэропорт Жуковский принял дополнительные меры для отпугивания птиц Аэропорт Жуковский совместно с оператором взлётно-посадочной полосы — Лётно-исследовательским институтом имени М.М. Громова — начал реализацию дополнительных мер по повышению орнитологической безопасности.

Космос Илон Маск предложил обогреть Марс гигантскими зеркалами Илон Маск, должно быть, тоже знает эту историю и наверняка вспомнил древнегреческого учёного, размышляя о возможности терраформирования Марса.

Происшествия Сбежавший кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет после пропажи Домашний кот из Нью-Йорка нашелся спустя 11 лет после пропажи, как сообщила местная жительница.

Политика Путин проведет совещание для оценки ситуации в российской экономике Президент Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, такие встречи необходимы для оценки положения дел в экономике, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия В убийстве матери и сестры подозревается 17-летняя жительница Чечни В совершении преступления подозревается 17-летняя девушка, которая приходится убитым сестрой и дочерью, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.

Общество Володин призвал не делать из директоров саратовских школ стрелочников Володин подчеркнул, что на сегодняшний день 64 директора привлекли к административной ответственности за различные нарушения, но они фактически стали заложниками ситуации, когда средств на исполнение требований надзорных ведомств просто не выделили.

Общество Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором.

Происшествия Брата главы правительства Чечни задержали в аэропорту В московском аэропорту Внуково задержали брата главы правительства Чечни Муслима Хучиева Дениса.