Экономика

ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем кварталеРБК 05:56

В I квартале 2019 года рост реальной заработной платы граждан, по оценке ЦБ, составил 1,3% в годовом исчислении, во II квартале — 2,6%.
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Центробанк прогнозирует, что в третьем квартале текущего года рост реальной заработной платы в России составит в годовом выражении от 3% до 3,5%, сообщается
 в бюллетене регулятора за июль.
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