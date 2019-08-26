Экономика
ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем кварталеРБК 05:56
В I квартале 2019 года рост реальной заработной платы граждан, по оценке ЦБ, составил 1,3% в годовом исчислении, во II квартале — 2,6%.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Центробанк прогнозирует, что в третьем квартале текущего года рост реальной заработной платы в России составит в годовом выражении от 3% до 3,5%, сообщается в бюллетене регулятора за июль.Профиль07:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 19:27
Здоровье
Создан робот на замену нянечкам в больницах
Робот управляется искусственным интеллектом, то есть самообучающейся системой, которая по мере использования будет способна выполнять все более сложные задачи.
Обновлено в 06:30
Общество
Роскомнадзор вынес Playboy TV предупреждение из-за мата в эфире
Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю сетевого телеканала Playboy TV за нецензурную брань в эфире, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:05
Политика
Песков: с заявлением архангельского врача о радиации разберутся органы
Заявление хирурга больницы в Архангельской области, который пожаловался на то, что врачей не предупредилип о радиации после взрыва на военном полигоне, проверят компетентные органы.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке
В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 05:23
Политика
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 07:11
Транспорт
Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 августа, открыл движение по новой автомобильной дороге в ТиНАО — дублеру Остафьевского шоссе.
Обновлено в 05:26
Космос
Эксперты отчитались о работе системы «Курс» перед стыковкой «Союза МС-14» с МКС
Обновлено в 03:02
Происшествия
Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море
Самолет, принадлежащий ВВС Испании, упал в Средиземное море, передает агентство Europa Press.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.
Обновлено в 06:24
Космос
На техобслуживание выведены два спутника «Глонасс»
Спутник «Глонасс-М» под номером 742, запущенный на орбиту в 2011 году, направлен на техническое обслуживание, сообщает информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (Роскосмос).
Обновлено в 05:22
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Авто
Lada оказалась самым популярным автомобилем на Украине
Кстати, всего в период с 1991-го по 2018 годы на Украине было продано 4,3 млн новых легковых автомобилей.
Обновлено в 06:14
Финансы
Центробанк понизил курс доллара на понедельник до 65,60 рубля
Определяемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 68,7635 рубля.
Обновлено в 03:01
Культура
Петру Мамонову сделали операцию
Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.
Обновлено в 07:33
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский
Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.
Обновлено в 06:44
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
Политика
Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле
Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.
Обновлено в 04:50
Наука
Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем
Обновлено в 05:07
Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла РФ в Великобритании
Яковенко занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Великобритании и Северной Ирландии с 24 января 2011 года.
Обновлено в 05:51
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Политика
Меркель: «нормандская четверка» пройдет в Париже
По мнению Меркель следующая встреча в «нормандском формате» должна пройти в Париже, так как предыдущий саммит прошел в Берлине.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Здоровье
Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России
Советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, почему у россиян возрастает риск заразиться такими заболеваниями, как лихорадка Западного Нила, Конго-Крымская лихорадка и лихорадка денге, которые совершенно не характерны для нашей страны.
Обновлено вчера в 21:26
Хоккей
Василевский и Бобровский признаны лучшими вратарями НХЛ
Обновлено в 06:31