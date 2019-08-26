Экономика

ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем кварталеРБК 05:56

В I квартале 2019 года рост реальной заработной платы граждан, по оценке ЦБ, составил 1,3% в годовом исчислении, во II квартале — 2,6%.
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