Экономика
ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем кварталеРБК 05:56
В I квартале 2019 года рост реальной заработной платы граждан, по оценке ЦБ, составил 1,3% в годовом исчислении, во II квартале — 2,6%.
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Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие
Архангельские власти заявили, что угрозы радиационного заражения нет
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что угрозы радиационного заражения для жителей региона не было ни в день взрыва на полигоне под Северодвинском, ни впоследствии.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила мужа с днем рождения
25 августа второй супруг телеведущей отмечает день рождения.
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие
В России разработают ракетный двигатель «Вихрь» для многоразовых ракет
Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя "Вихрь" для многоразовой крылатой ракеты проекта "Крыло-СВ", заявил советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко
Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.
Обновлено в 06:14
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие
В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
Обновлено в 06:51
Политика
Президент Грузии заявила о желании вернуть Южную Осетию и Абхазию
Глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна никогда не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:39
Наука
Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль
Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
Обновлено в 01:08
Политика
В Кремле обозначили позицию по возвращению России в G8
Для России возвращение к формату G8 не является самоцелью, страна не намерена навязывать своё участие.
Обновлено в 06:20
Экономика
«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»
«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Обновлено в 06:28
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Обновлено 24 августа в 15:46
Политика
Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу
Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский
Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга
Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором.
Обновлено в 06:05
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Ренна» Гренье
Зенит проявляет интерес к полузащитнику Ренна Клеману Гренье, сообщает Foot Mercato.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В ДТП на Кольцевой дороге Петербурга пострадали четыре человека
В результате столкновения двух машин на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в районе Кронштадта в понедельник утром пострадали четыре человека.
Обновлено в 05:02
Культура
На Алтае посетителям фестиваля показали «расстрел» предателя Родины
В ходе военно-исторического фестиваля "Днепропетровский рубеж" на Алтае зрителям показали инсценировку расстрела предателя Родины.
Обновлено в 05:30
Гаджеты
На Apple и Samsung подали в суд из-за опасного излучения смартфонов
Издание Chicago Tribune провело эксперимент, в ходе которого исследовало уровень излучения, который исходит от популярных смартфонов брендов Apple и Samsung.
Обновлено в 07:01
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Находке
Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:07
Политика
Порошенко пообещал, что над Донецком поднимут флаг Украины
Обновлено в 01:31
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Политика
Глава офиса Зеленского оправдался за поездку в Сен-Тропе
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в социальной сети рассказал, почему поехал на свадьбу во Францию вместо того, чтобы остаться в стране на праздновании Дня независимости.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:45
Космос
Как открыли западные берега Северной Земли
Обновлено 24 августа в 17:57
Политика
Президент Анголы передал через глав МИД письмо Путину
Президент Анголы Жоау Лоренсу направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 05:38