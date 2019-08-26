Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейЦБ спрогнозировал рост реальной зарплаты россиян

Центробанк ожидает рост реальной заработной платы в России. Как говорится информационно-аналитическом комментарии «Экономика», это должно произойти в третьем квартале 2019 года.
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Банк России спрогнозировал рост реальной зарплаты

Российская газетавчера в 05:37

ЦБ ожидает роста реальных зарплат на 3–3,5% в третьем квартале 2019 года

Коммерсантъвчера в 08:10

Центробанк спрогнозировал рост реальной зарплаты в России

REGNUMвчера в 06:11

ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале

РБКвчера в 05:56

Центробанк спрогнозировал рост реальной зарплаты россиян

Известиявчера в 09:38

ЦБ дал прогноз по росту реальных зарплат в III квартале

Rambler News Serviceвчера в 05:27

ЦБ прогнозирует рост реальных зарплат в России

News.ruвчера в 05:21
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Источник во властных структурах Чечни сообщил, что убитый в Германии гражданин Грузии, который по данным СМИ, является выходцем из Чечни, давно утратил связь с родиной и что Грозный не имеет отношения к этому инциденту.
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В России за пять лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 23%.
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В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе

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Экономика

В России временно ограничили ввоз озоноразрушающих веществ

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Как пишут в соцсетях очевидцы, на перекрестке улиц Туристской и Оптиков прорвало трубу. Вода затопила проезжую часть и газон.
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Эрик Кантона получит награду президента УЕФА

Бывший нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Эрик Кантона удостоился награды президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей

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В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека

Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.
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Макрон анонсировал встречу в нормандском формате

Лидеры нормандского формата проведут встречу уже в этом сентябре. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
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Huawei может установить российскую ОС «Аврору» на свои планшеты

Как рассказали агентству Reuters, на первом этапе планируют до 1 августа 2020 года «Аврору» установить на 360 тыс. планшетов Huawei.
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Вертолет «Ансат» с салоном в стиле Aurus представили на МАКС-2019

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34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
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Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме

В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
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В Кремле назвали темы встречи Путина и Эрдогана в Москве

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Москве обсудят нынешнюю ситуацию на Украине и в Сирии.
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Против Абызова возбуждено новое уголовное дело

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Певец Юлиан попал в больницу в тяжелом состоянии

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В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений

Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
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