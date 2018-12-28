с чего всё началось

По прогнозу Банка России, инфляция в начале 2019 года может достичь 5,5%. Произойти это может прежде всего под влиянием повышения с 1 января НДС с 18 до 20 процентов. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте регулятора. При этом в ближайшие месяцы инфляционные ожидания будут нарастать.

ЦБ спрогнозировал рост инфляции до 5,5% в начале года

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